Sanidad activa un plan para determinar en septiembre cómo se atenderá por las tardes en los hospitales

A partir de octubre todos los hospitales valencianos atenderán en horario ordinario también por las tardes, ya que entra en vigor la nueva medida anunciada ... en julio por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Hasta ahora en el turno vespertino sólo se atienden las urgencias o se pagan horas extras, pero en poco más de un mes habrá profesionales que su franja de trabajo sea sólo de tardes. La clave ahora para la conselleria es reorganizar las plantillas para que eso se pueda llevar a la práctica sin perjudicar la calidad asistencial a los pacientes y para ello se necesita una adecuada dotación de personal.

Se harán todo tipo de intervenciones, las mismas que por las mañanas. Es decir, operaciones programadas, consultas con el especialista o pruebas diagnósticas. Eso es lo previsto, pero todo dependerá de la disponibilidad de los profesionales. Sobre todo de médicos, por la escasez de efectivos que hay en este sector y porque no será sencillo que consideren atractivo este nuevo horario de 14 a 21 horas, que en muchos casos dificulta la conciliación familiar y social, lo que les puede llevar a escuchar ofertas de la sanidad privada o de otras comunidades. En el resto de sectores, como enfermeros, auxiliares o celadores, la conselleria no prevé muchos problemas para redistribuir turnos.

Durante el mes de septiembre Sanidad va a activar el llamado 'plan de optimización de tardes' y se reunirá con los departamentos de salud para analizar con cuánta plantilla puede disponer para poner en marcha esos turnos de tardes. «Tenemos a lo largo del mes de septiembre un plan para ir ultimando cómo se va a reorganizar. Está distribuido entre todos los gerentes de los departamentos para aprobar y montar los recursos necesarios para que esté en funcionamiento», ha señalado este martes Asunción Perales, directora general de Atención Hospitalaria de Sanidad.

Estos nuevos turnos empezarán el 1 de octubre y funcionarán de lunes a jueves, en días laborables. Los festivos, viernes por la tarde y fines de semana seguirán como hasta ahora, atendiendo sólo urgencias. Servirán de continuidad a la atención asistencial, que hasta ahora es de 8 a 15 horas, por lo que se amplía hasta las 21 horas para facilitar el acceso de los ciudadanos a los hospitales en el horario que mejor les venga.

Porcentaje de profesionales

Lo que aún debe decidir Sanidad es el porcentaje de profesionales que estará en esos turnos vespertinos. Es algo que se analizará en las reuniones con los gerentes de los departamentos, y que podría variar en función de las necesidades de cada centro. Es decir, por ejemplo puede que en el Peset sea un 40% del personal total los que pasen a estar por las tardes y en Xàtiva en cambio sólo un 30%.

«Con este plan se mejora la accesibilidad de la ciudadanía al hospital, para que puedan ir por la mañana o por la tarde a consultas externas o a una prueba o intervención quirúrgica. Pero todo ello va a estar en función de la disponibilidad de profesionales, porque el hecho de trabajar por la tarde significa que por la mañana no trabajará ese profesional, se irán compensando», manifiesta Perales.

Otra de las cosas que están por ver es si esos turnos serán rotatorios o fijos, y por tanto si un médico está una semana de tardes y otra de mañanas o de qué forma se distribuye. Con esta medida Sanidad, además de tener un horario más amplio para atender a los pacientes, también busca ahorrar en pagas extra.

Hasta ahora en los hospitales se hacen módulos de refuerzo, que se abonan aparte, para realizar pruebas o intervenciones programadas, con las que se reduce la lista de espera. Pero con estos nuevos turnos todo eso entrará dentro del horario ordinario. Aunque también habrá opción de seguir haciendo horas extra, la intención del conseller es que sean muchas menos que en la actualidad.

Y ese mismo 1 de octubre también comenzará la nueva distribución en los centros de salud, que igualmente atenderán de forma programada por las tardes. En Primaria también se debe decidir en septiembre con los departamentos de salud qué tipo de atenciones se priorizan y con cuántos profesionales se cuenta para ofrecer una atención suficiente para cubrir la demanda. Otro de los aspectos que aún falta por determinar es cuántos ambulatorios abrirán los sábados, que serán sólo en turno de urgencias y con personal que lo cobrará aparte, ya que ahora cada médico debe hacer una tarde cada mes para completar las horas. Se sustituirá esa jornada de sábado por una tarde entre semana para pasar consulta.