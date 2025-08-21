Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos médicos atienden a un paciente. Martínez Bueso

Sanidad activa un plan para determinar en septiembre cómo se atenderá por las tardes en los hospitales

La disponibilidad de los médicos es el principal escollo de la conselleria, que se reunirá con los departamentos de salud para organizar los nuevos horarios ordinarios

José Molins y Erika Manso

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:42

A partir de octubre todos los hospitales valencianos atenderán en horario ordinario también por las tardes, ya que entra en vigor la nueva medida anunciada ... en julio por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Hasta ahora en el turno vespertino sólo se atienden las urgencias o se pagan horas extras, pero en poco más de un mes habrá profesionales que su franja de trabajo sea sólo de tardes. La clave ahora para la conselleria es reorganizar las plantillas para que eso se pueda llevar a la práctica sin perjudicar la calidad asistencial a los pacientes y para ello se necesita una adecuada dotación de personal.

