Sigue con evolución favorable la niña ingresada tras un tratamiento dental en Alzira Sanidad y la Policía Nacional continúan con la investigación y han tomado declaración a nuevos testigos

EFE/ A. T. Alzira Martes, 25 de noviembre 2025, 10:27 Comenta Compartir

La niña de 4 años que permanece ingresada desde el pasado jueves en el Hospital Clínico de València tras ser sometida a un tratamiento en una clínica dental de Alzira continúa con una evolución favorable en una habitación en planta.

La menor, que pasó a planta este lunes tras salir de al UCI pediátrica, fue sometida al tratamiento dental en la misma clínica privada en la que recibió tratamiento ese mismo jueves otra niña de 6 años, que posteriormente falleció.

Las fuentes de la Conselleria de Sanidad han indicado que continúa la investigación sanitaria que pueda contribuir a explicar lo que ocurrió como fármacos administrados, trazabilidad de los mismos o autorizaciones de la clínica y se ha entrevistado con el especialista que anestesió a la niña fallecida.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han informado de que el Grupo de Homicidios de este cuerpo policial continua con la investigación de los hechos. Este lunes la Policía Nacional tomaba declaración a varias personas de interés para la investigación. Los agentes tratan de esclarecer qué falló para que la pequeña sufriera una parada cardiorrespiratoria unas horas después de salir del dentista donde había recibido sedación intravenosa. Para ello se está interrogando a todas las personas que estuvieron en contacto con la niña durante las horas previas a su muerte.

El pasado sábado declararon ante la Policía y ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad el anestesista que llevó a cabo la sedación y la dentista responsable de la clínica. Al parecer esta consulta de Alzira carecía de autorización para llevar a cabo este tipo de tratamientos que se utilizan para tranquilizar a los pacientes mientras se llevan a cabo las extracciones o empastes.

Desde el primer momento, la hipótesis principal se centra en los fármacos utilizados para la sedación y por tanto se analiza su trazabilidad para conocer si el sedante estaba alterado, contaminado o fabricado de manera incorrecta, de modo que no cumpliera con los estándares de seguridad y eficacia establecidos por las autoridades sanitarias.

Cabe recordar que la niña de 4 años que ahora se encuentra recuperándose en el hospital Clínico acudió a Urgencias del hospital de la Ribera 15:11 horas del pasado jueves tras haber sido atendida en la clínica dental, con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

A las 16:52 horas de este mismo día una niña de 6 años ingresó en el Servicio de Urgencias del mismo hospital en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en la misma clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.