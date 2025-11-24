Alzira, entre la desolación y la esperanza

Un lunes ventoso y triste en la capital de la Ribera Alta. Cuatro días después del fallecimiento de una pequeña de seis años de edad ... tras ser atendida en una clínica dental de Alzira, aún está muy abierta la herida de lo ocurrido. La clínica sigue luciendo, desde las 12.30 del pasado viernes, ese cartel que indica que está cerrada «temporalmente por fuerza mayor».

Permanecer frente a la clínica unos minutos, pese a lo desapacible del tiempo, con un viento molesto que ha obligado a cerrar los parques de la ciudad, supone contemplar a una gran mayoría de vecinos que se gira hacia la misma y comenta algo, ya sea en voz baja con la persona que le acompaña o incluso en voz alta para sí misma: «¡Qué pena más grande!», destaca una mujer de avanzada edad mientras suspira y avanza lentamente y con dificultad debido al viento.

A las puertas de la clínica nada ha cambiado. Un equipo de televisión se prepara efectuar un directo mientras los pacientes que entran y salen del centro de salud, situado junto enfrente del centro de salud, siguen con su vida. A estas horas ya no queda nadie que no sepa lo ocurrido, no como el viernes, cuando todo el mundo preguntaba a los periodistas qué había ocurrido. El ajetreo es constante en esta céntrica zona de la ciudad alcireña. A medida que avanza la mañana se van uniendo más y más cámaras de televisión, lo que hace que algunos vecinos se pregunten si es que ha ocurrido algo más.

A menos de un kilómetro de distancia se encuentra el centro educativo en que estudiaba la menor fallecida, de apenas seis años de edad. Aunque desde la dirección del mismo se plantearon la posibilidad de hacer algún tipo de homenaje en forma de minuto de silencio, finalmente optaron por no realizar ningún acto de recuerdo al no estar los padres, lógicamente, en la situación anímica adecuada para poder asistir a ningún tipo de reconocimiento.

LAS PROVINCIAS se ha puesto en contacto con el entorno de la pequeña para que ofrecieran sus explicaciones, si así lo consideraban, pero por el momento desean tomarse su normal tiempo de duelo y aún no han designado a ningún portavoz que pueda hablar por ellos. Piden tiempo. Aún está muy reciente la despedida de su hija que tuvo lugar el pasado sábado en un tanatorio de la ciudad.

El único punto de esperanza de toda esta triste historia se encuentra al otro extremo de la ciudad: en el centro educativo en que estudia la otra menor, de cuatro años, que también pasó por la clínica el mismo jueves. En este se nota un cierto aire de optimismo dentro de la tragedia de lo ocurrido, al haber otra niña fallecida, «nos dicen que está mejor», apuntan desde el colegio, desde donde aseguran que están haciendo toda la fuerza posible para que esta pequeña se recupere.

El hecho de que haya salido de la UCI ha sido toda una alegría para quienes la conocen y para todos los miembros de la comunidad educativa. Además, la niña de cuatro año y los análisis que se le han hecho a lo largo de los últimos días, también serán claves para comprobar cuál ha sido el problema que ha causado esta situación sanitaria grave, si ha tenido que ver con la dosis o si la anestesia presentaba algún tipo de deficiencia de por sí.

LAS PROVINCIAS también ha podido confirmar que los trabajadores de la clínica están «destrozados» anímicamente por lo ocurrido «y no quieren ni salir a la calle». Todos ellos salieron de las instalaciones, una vez que se clausuraron las mismas, con rostros muy serios y sin ganas de hablar con los medios de comunicación que había en esos momentos frente a la misma. Únicamente se detuvo unos segundos la propietaria del establecimiento, quien destacó que la niña había salido bien de la clínica y que se había sentido mal posteriormente. Esta versión se une a lo manifestado por los padres, quienes dijeron que la menor había estado cuatro en el interior de la misma y que ya se había encontrado mal.