Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Un hombre observa la clínica dental que este lunes sigue cerrada. M. García

Alzira, entre la desolación y la esperanza

Sentimientos diferentes en los dos centros educativos de las pequeñas: la capital de la Ribera llora la muerte de la niña de seis años tras pasar por la clínica dental pero observa con optimismo la mejora de la otra menor ingresada

Manuel García

Alzira

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:33

Un lunes ventoso y triste en la capital de la Ribera Alta. Cuatro días después del fallecimiento de una pequeña de seis años de edad ... tras ser atendida en una clínica dental de Alzira, aún está muy abierta la herida de lo ocurrido. La clínica sigue luciendo, desde las 12.30 del pasado viernes, ese cartel que indica que está cerrada «temporalmente por fuerza mayor».

