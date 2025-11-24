«Podía haber sido mi hija, a esta clínica hemos ido toda la familia» Pacientes de la clínica dental de Alzira, «en shock» por lo ocurrido: «Teníamos una cita la semana próxima y nos la han anulado»

Manuel García Alzira Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:57

«En estado de shock» e incluso con dificultades para conciliar el sueño desde que supieron lo ocurrido. LAS PROVINCIAS ha podido hablar con algunos de los pacientes que a lo largo de los últimos años han acudido a la clínica dental Mireia en la que el pasado jueves falleció una niña y otra permanece ingresada en el Hospital Clínico de Valencia aunque ya en planta después de haber salido de la UCI.

Una vecina de Alzira, clienta habitual de este establecimiento, ha explicado que al mismo ha acudido toda su familia a lo largo de los últimos años y nunca habían tenido ningún incidente ni nada que les hiciera desconfiar para seguir asistiendo cuando tuvieran un problema bucal.

Su primera y gran sorpresa fue cuando se enteró, según lo manifestó la propia Mireia, que para realizar esta actuación con la niña fallecida, había habido de por medio una vía y una sedación: «No me imaginaba que eso se podía hacer», confesaba aún nerviosa. Esta vecina también explicó que cuando conoció lo ocurrido «no me lo podía creer, es terrible, es un palo muy gordo para todos».

La mujer, que ha explicado que sus hijas han ido en muchas ocasiones a la clínica, ha recordado que la semana que viene tenía una cita para su hija y ahora le ha llegado un mensaje en el cual se anula por causas de fuerza mayor: «Obviamente no la iba llevar tampoco».

Esta clienta también ha explicado que su padre fue hace poco para quitarle un diente, a ella misma le han quitado un nervio y a su marido una muela, entre otras entre otras intervenciones y siempre ha sido con el mismo método, con un pinchazo local en la boca y sin que hubiera ningún otro tipo de anestesia ni de colocación de vía intravenosa. Todos ellos salieron de la clínica con normalidad más allá de los pequeños dolores o molestias lógicos pero sin mayores consecuencias.

Esta vecina asegura aún no se quita de la cabeza lo ocurrido y asegura que lo que le ha pasado a esta niña de 6 años, que cumplió siete recientemente, le podía haber pasado perfectamente a la suya propia, «podía haber sido mi hija», relataba aún en estado de shock.

Otro paciente, un vecino de Alzira ya adulto, señaló que ha ido en varias ocasiones a esta clínica, tanto en la actual ubicación como en la anterior, «y todo ha ido con normalidad hasta que ha pasado esto. Me sabe muy mal obviamente y en primer lugar por la familia de la niña fallecida pero también por todos los trabajadores de la clínica y para la propia Mireia porque creo que son buena gente. Se tiene que investigar lo que ha pasado y es evidente que quien sea culpable ha de pagar por ello porque ha sido una cosa muy grave lo que ha pasado».