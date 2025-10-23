Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la gasolina cae en picado y vuelve a niveles de 2021: el diésel, a menos de 1'20 € en 23 provincias
Manifestación enmarcada en la última huelga general educativa, en mayo de 2024. Jesús Signes

La segunda huelga educativa del curso ya tiene fecha, será indefinida y afectará a alumnos de FP, idiomas y conservatorios

Tres sindicatos secundan el paro por los cambios en las condiciones laborales del profesorado experto y especialista, y también están detrás de la próxima convocatoria, prevista para el 20 de noviembre, que será general y pedirá mejoras salariales

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Los sindicatos STEPV, CC.OO PV y UGT PV, con el apoyo de CSO (que no tiene representación formal en la educación pública), han convocado ... al profesorado experto y especialista a una huelga indefinida que se iniciará el 3 de noviembre tras acordarse la medida de presión en una asamblea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  4. 4 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  5. 5 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  6. 6

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  7. 7 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  8. 8

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes
  9. 9

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual
  10. 10 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La segunda huelga educativa del curso ya tiene fecha, será indefinida y afectará a alumnos de FP, idiomas y conservatorios

La segunda huelga educativa del curso ya tiene fecha, será indefinida y afectará a alumnos de FP, idiomas y conservatorios