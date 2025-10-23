La segunda huelga educativa del curso ya tiene fecha, será indefinida y afectará a alumnos de FP, idiomas y conservatorios

Los sindicatos STEPV, CC.OO PV y UGT PV, con el apoyo de CSO (que no tiene representación formal en la educación pública), han convocado ... al profesorado experto y especialista a una huelga indefinida que se iniciará el 3 de noviembre tras acordarse la medida de presión en una asamblea.

Será el segundo paro del curso, y es prácticamente seguro que el día 20 del mismo mes llegue el tercero, de carácter general, en el sentido de que afectará a todas las etapas y enseñanzas. Estará protagonizado por las mismas organizaciones, aunque la reivindicación será algo distinta. Mientras que el indefinido plantea la recuperación de las condiciones laborales y salariales anteriores de estos profesionales, que son específicos de FP (expertos) y de enseñanzas de Régimen Especial (los especialistas de Escuelas de Idiomas o conservatorios), el siguiente, aún no oficializado, busca presionar a la Conselleria de Educación para que mejore los salarios actuales, con el argumento de que los maestros y profesores de la Comunitat están entre los peor pagados de España. También se reclamarán otras medidas de carácter laboral: más plantilla y ratios más bajas.

En este sentido cabe recordar que el ejercicio ya empezó caliente, pues el primer día del curso, el 8 de septiembre, las mismas organizaciones convocaron un paro de dos horas entre el profesorado de FP, en este caso para denunciar que la nueva normativa de plantillas había reducido la oferta de plazas docentes.

Tal y como han informado los tres sindicatos, la huelga indefinida «responde a los fuertes recortes en las condiciones laborales del profesorado experto y especialista tras la publicación del decreto 97/2025, que recorta su jornada laboral y, por tanto, sus retribuciones se reducirán en un 41%». Educación, por su parte, defiende que esta figura, equivalente a los asociados de las universidades, ha tenido que adaptarse a la legislación que regula las contrataciones del personal laboral y que dispondrán contratos a tiempo parcial y de vinculación indefinida, pues ya disponen de una ocupación principal.

«Estas nuevas condiciones han hecho que muchas plazas ofertadas en las recientes adjudicaciones se hayan quedado desiertas. Y en muchos casos el profesorado adjudicado ha renunciado al conocerlas», prosiguen las organizaciones sindicales. Cabe recordar que esta situación está causando graves problemas a los alumnos de determinados ciclos formativos y de enseñanzas de música o danza, pues desde el inicio del curso no han recibido las clases más prácticas.

Los sindicatos también defienden que el decreto «limita drásticamente sus funciones, únicamente para preparar clases e impartirlas y asistir a las evaluaciones», por lo que el resto de tareas corresponderán a otros profesores de los centros. Aluden, por ejemplo, a la gestión y revisión de materiales y talleres, a la elaboración de programaciones, a las reuniones de coordinación o de departamento, a los contactos con empresas para que participen en la formación dual o a la realización de la pruebas libres, en el caso de las Escuelas Oficiales de Idiomas. «Por tanto, la calidad de la docencia se ve gravemente afectada y repercute negativamente sobre el alumnado», se alega.

Por último, se hace referencia a «la cantidad de incidencias que ha tenido el proceso de adjudicaciones, que es nuevo y no se ha llevado a cabo con la agilidad y eficacia necesaria, sin incluir todas las vacantes a la vez».