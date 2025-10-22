Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
Clase en un colegio concertado, en una imagen de archivo. Iván Arlandis

El profesorado de la concertada también protesta por sus salarios: reclama una actualización pendiente y la equiparación con la pública

El sindicato mayoritario de docentes recuerda que la diferencia puede superar los 600 euros al mes en el peor de los casos pese a la mayor carga lectiva que asumen

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:55

Comenta

Los profesores de la enseñanza concertada en la Comunitat también quieren que se mejoren sus condiciones salariales y laborales. Exactamente, equipararse a los compañeros de ... la pública, pues hay diferencias en complementos retributivos y en la carga lectiva semanal en función de la titularidad del centro.

