Los sindicatos plantean una huelga educativa para exigir mejoras salariales y laborales

La educación valenciana se encamina hacia la segunda huelga general de la legislatura, que llegaría el próximo jueves 20 de noviembre siempre que el profesorado ... y la afiliación de los sindicatos convocantes apoyen la medida de presión en las diferentes asambleas programadas. El principal motivo es la exigencia de una mejora retributiva que la Conselleria de Educación no rechaza pero sí enfría, pues la vincula a la actualización del sistema de financiación autonómico, que depende del Gobierno.

Así lo han anunciado este viernes las organizaciones sindicales STEPV, CC. OO. PV y UGT PV, que han conformado una plataforma reivindicativa para forzar a la conselleria a negociar una serie de cambios en materia laboral que no se contemplan en el calendario previsto.

El primero es la cuestión salarial, con incrementos que «compensen la pérdida de poder adquisitivo del profesorado valenciano aplicados a la parte de competencia autonómica», bajo el argumento de que los profesionales de la Comunitat son «de los peores pagados del conjunto del Estado». Actualmente la retribución bruta mensual oscila entre los 2.400 euros de un maestro (sin contar complementos por antigüedad o formación continua) y los 2.700 de un profesor de Secundaria.

También se alude a «la recuperación de las plantillas docentes recortadas por el actual gobierno y la reversión de los recortes en todas las etapas educativas», incluyendo los que afectan a los salarios del profesorado experto y especialista de FP -Educación niega las reducciones de personal y justifica el cambio salarial en que se ha ajustado a la docencia real-, a la necesidad de reducir ratios y burocracia y a la mejora de las infraestructuras, sobre todo en centros afectados por la dana que aún presentan carencias.

Por último, las organizaciones se comprometen «a continuar trabajando para conseguir la derogación de la mal llamada ley de libertad educativa y la normalización del valenciano en la enseñanza».

Tal y como han explicado a través de un comunicado, las asambleas conjuntas se celebrarán en 25 localidades y se organizará una telemática. También se someterá al criterio del profesorado la necesidad de impulsar una manifestación el día 8 de noviembre. Fuentes sindicales explican además que se trata de una propuesta de mínimos.

La primera huelga general de la etapa de José Antonio Rovira llegó en mayo de 2024 y los argumentos no fueron muy distintos. Se cuestionaron los cambios en la admisión y la recuperación del distrito único, el contenido de la citada ley (entonces en tramitación, pero de sobra conocido) o la reducción de grupos en Escuelas Oficiales de idiomas (que la conselleria justificó en su escasa demanda).