Manifestación enmarcada en la huelga celebrada el 23 de mayo de 2024. Jesús Signes

Los sindicatos plantean una huelga educativa para exigir mejoras salariales y laborales

El paro se propone para el 20 de noviembre y además de la cuestión retributiva se reclaman cambios en las plantillas, bajadas de ratios y menos burocracia

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:33

La educación valenciana se encamina hacia la segunda huelga general de la legislatura, que llegaría el próximo jueves 20 de noviembre siempre que el profesorado ... y la afiliación de los sindicatos convocantes apoyen la medida de presión en las diferentes asambleas programadas. El principal motivo es la exigencia de una mejora retributiva que la Conselleria de Educación no rechaza pero sí enfría, pues la vincula a la actualización del sistema de financiación autonómico, que depende del Gobierno.

