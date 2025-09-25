Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Junta de portavoces celebrada este jueves, en la que se trata el calendario de negociación. CEICE

Los sindicatos piden mejores salarios para los profesores valencianos, que ganan entre 2.400 y 2.700 euros al mes

Las organizaciones alegan que se pierde poder adquisitivo y que están a la cola de España | Educación acepta negociar una subida cuando el Gobierno eleve la financiación autonómica

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:46

La Conselleria de Educación y los sindicatos de la enseñanza pública se han reunido este jueves para tratar los temas que se negociarán a lo ... largo del curso. Y el calendario ha sido muy criticado por las organizaciones al no contemplarse la mejora de las retribuciones del profesorado, medida que llevan meses reclamando con el argumento de que los profesionales valencianos están en la cola de España en términos salariales y que la pérdida de poder adquisitivo es cada vez mayor.

