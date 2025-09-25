Los sindicatos piden mejores salarios para los profesores valencianos, que ganan entre 2.400 y 2.700 euros al mes

La Conselleria de Educación y los sindicatos de la enseñanza pública se han reunido este jueves para tratar los temas que se negociarán a lo ... largo del curso. Y el calendario ha sido muy criticado por las organizaciones al no contemplarse la mejora de las retribuciones del profesorado, medida que llevan meses reclamando con el argumento de que los profesionales valencianos están en la cola de España en términos salariales y que la pérdida de poder adquisitivo es cada vez mayor.

Durante la mañana se ha celebrado una concentración de protesta en las puertas de la sede central del departamento, en la que han participado delegados de ANPE CV. El sindicato ha tildado de «inaceptable» que desde 2007 no «se haya negociado una subida salarial», señalando vía comunicado que «este nulo interés de las distintas administraciones por actualizar los salarios del profesorado ha provocado estar a la cola respecto del resto de comunidades autónomas».

Tras la reunión, otras tres organizaciones (STEPV, CC.OO. PV y UGT PV) han convocado una rueda de prensa para este viernes en la que anunciarán medidas de presión. Denuncian que ni se contempla abordar la mejora retributiva -«la administración debe actualizar las retribuciones de competencia autonómica para su mejora y paliar el déficit de poder adquisitivo»- ni otras medidas vinculadas con las condiciones laborales. Como cambios en las normativas de plantillas que provocan «recortes» (fueron aprobadas recientemente por el actual equipo), la reducción de ratios o iniciativas que permitan reducir la burocracia. También se reclaman mejoras en infraestructuras, por ejemplo para evitar el calor, y la derogación de la ley de libertad educativa.

El otro sindicato con capacidad de interlocución con Educación, CSIF, también se ha pronunciado sobre la cuestión mediante un comunicado emitido en días previos . Hay que tener en cuenta que la propuesta de temas a tratar se traslada a las partes con antelación para facilitar la preparación de las reuniones. En la nota remitida la organización lamentó que la subida no se incluyera en el calendario, consideró que es «una reivindicación urgente para frenar la pérdida de poder adquisitivo«, y dijo que «cada día que pasa» los docentes «están perdiendo dinero», por lo que no descartaba movilizaciones.

La reivindicación ha ido ganando en intensidad desde la recta final del curso pasado. Por entonces UGT PV inició una campaña de recogida de firmas (con más de cinco mil adhesiones) y presentó un estudio comparativo, con datos de 2024, que ponía el foco en que el profesorado valenciano era de los peor pagados de España. También destacaba el «aumento alarmante de la brecha salarial» respecto al resto del Estado, especialmente con el País Vasco o Ceuta y Melilla, las regiones con mejores remuneraciones. Según este trabajo, las cuantías brutas mensuales en el caso de los maestros de la Comunitat, sin contar trienios ni sexenios, llegan a 2.419 euros (sólo por delante de Extremadura y Asturias), cifra que en entre los profesores de FP se eleva a 2.551,63 (ídem) y entre los de Secundaria y otros cuerpos a 2.734,03 (la única peor parada es Asturias).

¿Qué dice Educación?

La postura de la administración la marcó hace un par de semanas el conseller de Educación, José Antonio Rovira, durante su comparecencia en Les Corts. Entonces defendió que la última mejora la aplicó el PP, cuando él estaba en el equipo de la conselleria, y llamó la atención sobre el hecho de que durante el gobierno del Botánico no se hubiera planteado esta reivindicación con semejante nivel de intensidad. En cualquier caso vinculó la subida con la mejora, por parte del Gobierno, de la financiación de la Comunitat. En estos mismos términos se ha pronunciado este jueves el secretario autonómico, Daniel McEvoy, que ha presidido la reunión.

«Si el Gobierno de España mejora la financiación trabajaremos para subir el sueldo de nuestros docentes, como ya se hizo en 2007», ha dicho vía comunicado. «Quien no hizo nada fue el anterior gobierno del Botánico, que no dio prioridad ni hizo una sola mejora salarial en ocho años», ha añadido, antes de recordar que la Comunitat «está a la cola en financiación autonómica y con escasos recursos es complicado avanzar, pero con financiación se pueden abordar mejoras».