Un profesor da indicaciones a los alumnos en un examen de selectividad. Biel Aliño/EFE

El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad

El ministerio defiende «que no es posible» aceptar la propuesta, ni siquiera la opción de que sólo cuente la calificación más alta

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:56

El anuncio de Carlos Mazón sobre la opción de que los alumnos valencianos puedan elijan entre el examen de Castellano o el de Valenciano en la selectividad ... tiene visos de no pasar de una mera declaración de intenciones, pues la potestad para que se lleve a la práctica es del Gobierno, que a consultas de LAS PROVINCIAS se ha mostrado tajante: «No es posible aceptar la propuesta», tal y como han señalado fuentes del Ministerio de Educación. Se trata del departamento responsable, junto al de Ciencia y Universidades, de todo lo referido a la normativa básica que afecta a las pruebas de acceso a la universidad. Es decir, del diseño y las características que, sí o sí, deben respetar las autonomías en cada convocatoria.

