El cambio de modelo y la dana dejan la selectividad con más suspensos de la historia

La comisión gestora de las Pruebas de Acceso a la Universidad ha publicado ya los informes definitivos sobre la última selectividad, que permiten hacer una ... comparación más precisa en relación a los años anteriores. Y confirman lo que apuntaban los trabajos preliminares: la de 2025 ha sido la edición con el menor porcentaje de alumnos aptos. O dicho de otro modo, con mayor número de aspirantes suspendidos, los que el curso que viene no podrán iniciar un grado universitario.

Detrás del retroceso están los cambios en el modelo, especialmente el fin de la máxima optatividad en la elección de preguntas, y los trastornos provocados por la dana a cientos de estudiantes, traducidos en clases perdidas, horarios recortados, traslados o situaciones emocionales que dificultaban, y mucho, la concentración y el estudio.

Para esta edición se ha dado flexibilidad a los alumnos de centros o municipios afectados por las riadas, en el sentido de que han podido elegir la convocatoria a la que se presentaban: la de primeros de junio, como siempre, o la de principios de julio, ganando un mes más de preparación y junto a los alumnos que consumían su extraordinaria (por no aprobar Bachillerato en la evaluación final o para subir nota). Además, si se daba el caso de haber tenido que recuperar asignaturas de Bachillerato, también podían esperarse a finales del mes pasado para consumir su convocatoria extraordinaria, si bien apenas se dieron medio centenar de casos.

Esta mezcla de perfiles ha provocado cierta distorsión desde el punto de vista estadístico, pues los informes preliminares no diferenciaban los resultados de los aspirantes de la convocatoria ordinaria (muy mayoritaria) y los de la extraordinaria. Sí sucede con los definitivos, que también incluyen un balance global (contabilizando las calificaciones totales de 2025, el promedio de las dos convocatorias). Es, exactamente, el modelo estadístico que se aplicaba en años anteriores, de ahí que la comparación sea del todo precisa.

Así, el resultado de la edición de 2025 ha sido el siguiente: el porcentaje de aprobados se sitúa en el 92,54% de todos los estudiantes (tanto aspirantes de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria), lo que supone el valor más bajo desde que en 2010 se implantó la estructura actual de las pruebas, con la fase obligatoria y la voluntaria. En cuanto a la nota media, ha sido de 6,158 sobre diez, una calificación discreta que sólo ha sido más baja en seis ocasiones.

En cuanto a los datos por convocatorias, contabilizando a todos los de la ordinaria (se presentaran en junio o a principios de julio) los aprobados llegaron al 95,92%, siendo de nuevo el valor más bajo de la serie, mientras que la nota se quedó en el 6,407 (sólo ha sido inferior en siete ediciones previas). Respecto a los alumnos de la extraordinaria (hicieron las pruebas a principios o a finales de julio), los resultados fueron del 72,59% y de 4,694 puntos, respectivamente. En ambos casos, son los más discretos desde 2010.

La bajada de las notas también se puede explicar por la mayor penalización de las incorrecciones ortográficas y gramaticales, por los cambios de temario en algunas materias o por la inclusión de preguntas más competenciales. Y entre otros efectos colaterales, se ha producido una clara minoración de las notas de acceso a las carreras.