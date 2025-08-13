Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estudiantes antes de afrontar el primer examen de junio. Jorge Gil/EP

El cambio de modelo y la dana dejan la selectividad con más suspensos de la historia

El 92,5% de todos los alumnos que se presentaron en junio o en julio aprobaron las pruebas, con una nota media de 6,16 sobre diez

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:25

La comisión gestora de las Pruebas de Acceso a la Universidad ha publicado ya los informes definitivos sobre la última selectividad, que permiten hacer una ... comparación más precisa en relación a los años anteriores. Y confirman lo que apuntaban los trabajos preliminares: la de 2025 ha sido la edición con el menor porcentaje de alumnos aptos. O dicho de otro modo, con mayor número de aspirantes suspendidos, los que el curso que viene no podrán iniciar un grado universitario.

