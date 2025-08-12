Las carreras que evitan los alumnos valencianos

Las preferencias de los nuevos universitarios a la hora de elegir carrera se concentran en los títulos relacionados con las Ciencias de la Salud - ... Medicina o Enfermería- y algunos del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, como sucede con los grados de Magisterio, Psicología o Derecho. Por contra, escasean las vocaciones relacionadas con Artes y Humanidades, el grupo de estudios con mayores tasas de plazas vacantes y con elecciones no preferentes entre el estudiantado valenciano. Les acompañan algunas titulaciones más de la familia de Ciencias Sociales, que es especialmente amplia, como Turismo o Gestión Pública.

Para realizar el análisis LAS PROVINCIAS ha tomado como referencia el informe de la Comisión Gestora de la Preinscripción Universitaria, que para cada institución académica pública recoge, por un lado, las titulaciones que presentan mayor número de vacantes respecto al total de plazas ofertadas; y por el otro, las que menos solicitudes de primera opción sumaron, lo que hace pensar que se trata de estudios con poco tirón entre los universitarios. Los dos rankings son bastante coincidentes, aunque en el segundo, a diferencia del primero, muchos estudios acaban llenando sus plazas gracias a alumnos que los eligieron como segundas y sucesivas opciones tras no poder acceder a su carrera deseada en primer lugar.

En cuanto a la relación de títulos que tuvieron plazas libres tras la preinscripción, destacan estudios ofertados en la Universidad de Alicante (UA) y en la Jaume I de Castellón (UJI). De la primera figuran Turismo (43 puestos sin cubrir, el 30,7% del total), Estudios Árabes e Islámicos (22 y 44%), Traducción e Interpretación de Alemán (también 22 y 44%) y Filología Catalana (12 y 24%). De la segunda también está Turismo (19 y 25,3%), además de Humanidades (17 y 28,3%) e Historia y Patrimonio (3 y 5%). Por su parte, Turismo de la Universitat Politècnica, que se cursa en la sede de Gandia, completa el listado (16 y 32%). La oferta de este último estudio figura casi en su totalidad, pues la única universidad que lo tiene y no aparece es la de Valencia. Y aunque cubre todos los puestos no se puede considerar demandado, pues sumó 53 solicitudes prioritarias para 150 plazas de 1º.

El informe del órgano gestor también recoge una relación de los diez títulos menos pedidos como primera opción de la preinscripción en las cinco universidades, una fuente de información complementaria a la hora de abordar la demanda de los grados. En esta ocasión, a diferencia de la anterior ordenación, se incluyen los impartidos por centros adscritos, aunque se omiten en este análisis porque en la elección pueden influir otros factores, como el coste de matrícula.

En la Miguel Hernández los tres títulos propios reflejados tienen que ver con la administración: Ciencias Políticas y Gestión Pública (22 alumnos lo eligieron como primera carrera a la que optar), el doble grado que lo combina con ADE (14) y el que lo hace, en formato semipresencial, con Derecho (11). Los otros siete son de centros privados asociados.

En cuanto a la de Alicante, además de los citados anteriormente aparecen Estudios Franceses (14), Geología (18), Gestión y Administración Pública (19), Relaciones Laborales (20), Geografía y Ordenación del Territorio (21), Sociología (24) y Traducción e Interpretación en Francés (25).

En la institución de Castellón, además de los tres ya referidos, también figuran Gestión y Administración Pública (34 peticiones como primera opción), Inteligencia Robótica (35), Ingeniería Química (41), Relaciones Laborales (41), Matemática Computacional (41), Periodismo (44) y el doble grado de ADE y Derecho (45).

En la Universitat Politècnica las titulaciones que más flaquean tienen que ver con el medio ambiente y el ámbito rural: Ciencias Ambientales (13 peticiones prioritarias), el doble grado que combina esta carrera con Ingeniería Forestal y del Medio Natural (5) o el que complementa esta última con Ciencias y Tecnología de los Alimentos (11). También está Ingeniería Geomática y Topografía más Matemáticas (cuatro solicitudes, la cifra más baja de todo el sistema) o el doble grado de ADE y Turismo (14). El listado se completa con estudios de centros adscritos o Programas de Recorrido Sucesivo, cuya reducida demanda se puede explicar en que ya dirigen al estudiante hacia un máster determinado una vez finalicen un grado asociado.

Nota de corte alta

Por último, en la Universitat destacan los títulos de Traducción y Mediación Interlingüística en Alemán y Francés (12 y 21 peticiones), Información y Documentación (23), Ciencias Gastronómicas (26), Ingeniería Telemática (27) o Educación Infantil de Ontinyent (15). También aparecen dos dobles grados: Matemáticas e Ingeniería Telemática (7) y Matemáticas más Ingeniería Informática (29), uno de los estudios con la nota de corte más elevada. Su exigencia y la mayor duración de las dobles titulaciones puede explicar que también presente una discreta demanda potencial.