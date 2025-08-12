Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aspirantes de la selectividad de 2023, poco antes de empezar la primera prueba. Irene Marsilla

Las carreras que evitan los alumnos valencianos

Hay estudios con apenas cuatro o cinco solicitudes prioritarias y muchos se llenan con universitarios que no consiguen plaza en su primera opción | Humanidades, Gestión Pública o Turismo, entre los títulos menos demandados

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:21

Las preferencias de los nuevos universitarios a la hora de elegir carrera se concentran en los títulos relacionados con las Ciencias de la Salud - ... Medicina o Enfermería- y algunos del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, como sucede con los grados de Magisterio, Psicología o Derecho. Por contra, escasean las vocaciones relacionadas con Artes y Humanidades, el grupo de estudios con mayores tasas de plazas vacantes y con elecciones no preferentes entre el estudiantado valenciano. Les acompañan algunas titulaciones más de la familia de Ciencias Sociales, que es especialmente amplia, como Turismo o Gestión Pública.

