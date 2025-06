Caída histórica en las notas de la Comunitat tras los cambios en la selectividad

Joaquín Batista Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 14:39 | Actualizado 15:19h. Comenta Compartir

Los cambios introducidos en el modelo de selectividad se han saldado con una clara bajada de las notas de la convocatoria ordinaria, la que se celebró entre el martes y el jueves de la pasada semana. Era lo previsto, teniendo en cuenta que los aspirantes ya no se podían dejar parte del temario sin preparar, se ha intensificado el descuento por ortografía y corrección gramatical y todos los exámenes han contado con al menos un 25% de ejercicios competenciales, una novedad que se deriva de la Ley Celaá.

Según los datos globales facilitados por la Conselleria de Educación este viernes, después de que se activara la aplicación para que cada alumno consultara sus resultados, el promedio de la fase obligatoria, por la que pasan todos los alumnos de Bachillerato, se ha situado en un 6,39 sobre diez. Para hacerse una idea del cambio de tendencia sirven los resultados de los cinco ejercicios previos: en 2024 fue de 6,759, en 2023 de 6,781, en 2022 de 6,647, en 2021 de 6,855 y en 2020 de 6,67. Hay que bajar hasta la edición de 2014 para encontrar una calificación más discreta.

El otro parámetro que facilita la administración es el porcentaje de aprobados, en el que la caída ha sido mucho más acusada: 95,68% del total. Desde que en 2010 se implantó el sistema actual no se había registrado un parámetro tan bajo.

Durante los últimos ejercicios funcionó la máxima optatividad, implantada tras la irrupción de la pandemia con la idea de no penalizar a los aspirantes tras la suspensión de las clases presenciales, de manera que tuvieran una mayor capacidad para elegir qué preguntas contestar en cualquier prueba. En la práctica derivaba en que podían conseguir calificaciones elevadas, incluso el diez, aunque no se prepararan todos los contenidos. Los mejores ejemplos en este sentido se daban en Historia de España (podían estudiarse sólo temas del siglo XIX o del XX) o en las materias lingüísticas, en las que podían prescindir de las preguntas de literatura centrándose en las de sintaxis, léxico o morfología. En esta edición ya no ha sido así. Podía caer de todo.

También ha influido la penalización por faltas de ortografía y corrección gramatical y de presentación (hasta un punto en cualquier prueba con producción de textos y dos en Castellano y Valenciano), la citada competencialidad y los cambios en el currículo de algunas materias, lo que ha obligado a incluir más temario tanto en 2º de Bachillerato como en la selectividad.

La media de la fase obligatoria sale de las asignaturas comunes (Historia de España o Historia de la Filosofía, Castellano y Valenciano), de la lengua extranjera cursada (Inglés en la inmensa mayoría de los casos) y de las áreas troncales de modalidad, que varían dependiendo del itinerario de Bachillerato superado: Matemáticas o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (Ciencias y Tecnología), Latín II o Matemáticas Aplicadas (Humanidades y Ciencias Sociales), Artes Escénicas o Análisis Musical (vía de Artes Escénicas o Musicales) o Dibujo Artístico (Artes Plásticas).