Una selectividad más exigente

Más de 23.700 estudiantes valencianos empezarán mañana una de las pruebas más estresantes de su vida académica: la temida selectividad. Y esta promoción ... lo hará con un hándicap adicional: estrena modelo, lo que siempre supone un grado mayor de incertidumbre. Y es que las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que es la denominación oficial en la Comunitat, serán algo más exigentes que las de las convocatorias previas por varios motivos. Desaparece la optatividad que llegó con la pandemia, los errores ortográficos, de léxico y de expresión penalizarán en todos los ejercicios que impliquen producción de textos por parte de los alumnos y se introducen cambios en la estructura de los exámenes, con más peso de los ejercicios competenciales (demostración práctica de los conocimientos adquiridos), con nuevos elementos en los enunciados (como imágenes) y con variaciones en las competencias específicas a evaluar, lo que en algunas materias se traduce en un mayor volumen de temario a abordar.

En cualquier caso, los aspirantes deben tener presente que el cambio es para todos, algo importante cuando de lo que se trata es de entrar en una carrera por concurrencia competitiva (incluso hay más homogeneidad a nivel estatal), y llevan meses preparándose con sus profesores, que son conocedores de la nueva estructura, en todas las materias, desde octubre.

La otra gran novedad de la inminente selectividad es su flexibilidad extraordinaria para alumnos afectados por la trágica dana, con tres convocatorias que persiguen compensar la pérdida de clases: totales durante la semana siguiente y presenciales durante varias más, hasta dos meses en el peor de los casos.

Contenido y estructura Preguntas y temarios

La convocatoria de 2025 es la primera completamente adaptada a los cambios derivados de la Ley Celaá, la actual ley orgánica de Educación, que obliga a trabajar los contenidos con un enfoque más práctico. Por tanto, todos los exámenes deben incluir al menos un 25% de ejercicios más competenciales, de manera que el enunciado obligue al aspirante a aplicar y relacionar los conocimientos más que a realizar un volcado de información. Un buen ejemplo está en Historia de España, cuyo modelo de examen, en el comentario de fuente histórica, propone dos posibilidades: un texto (lo habitual) y una fotografía, a partir de la cual el alumno debe describir su tipología y comentar el contexto. Además, los currículos actuales, que recogen los saberes básicos (los contenidos mínimos) han cambiado. En algún caso como Historia de la Filosofía bastante, pues ya no se trabaja de manera intensiva sobre pares de autores (ocho), y pueden caer preguntas que abarquen cualquier periodo del pensamiento.

La optatividad Elección sí, exclusión no

En 2020, con la pandemia, se aumentó la optatividad para que el alumnado, tras meses sin presencialidad, pudiera optar a la máxima nota. El modelo se mantuvo hasta el curso pasado. Ahora sólo habrá un tipo de examen (nada de opción A y opción B) y no se podrán dejar ejercicios sin hacer. Eso sí, dentro de algunos habrá posibilidad de elegir preguntas (dos definiciones de cuatro, por ejemplo), siempre que no implique dejar fuera alguna de las competencias específicas previstas. Así, en Historia de España ya no se podrá optar por el siglo XIX o el XX (habrá preguntas de ambos periodos), lo que provocaba que los alumnos sólo se preparan uno, mientras que en Castellano o Valenciano tampoco será posible sacar un diez sin responder al apartado de literatura (como hasta ahora, aunque se daba con menos asiduidad que el ejemplo anterior).

Ortografía Uno o dos puntos menos

Las faltas descontarán hasta un punto en cualquier examen, salvo en las materias lingüísticas, a razón de 0,1 cada una. Eso sí, las dos primeras no cuentan, ni tampoco las repeticiones. Además, se puede deducir hasta medio punto por errores de redacción, coherencia, presentación o gramaticales. Es novedoso porque hasta ahora la mayoría de materias no lo contemplaban (al menos con esta precisión) en sus criterios de corrección. En Castellano y Valenciano el descuento máximo será de dos, con una única falta de cortesía. En la primera supone un paso atrás si se tiene en cuenta que hasta el curso pasado se podían perder hasta tres puntos.

Efectos de la dana Tres convocatorias

Los alumnos de centros o municipios afectados han podido elegir cuál será su convocatoria ordinaria: la que se desarrolla entre el martes y el jueves o la programada para el 1, 2 y 3 de julio, que para el resto de aspirantes será la extraordinaria (a la que se presentan los que han tenido que recuperar alguna materia de Bachillerato). Que para la de junio se hayan matriculado 23.744 estudiantes, una cifra muy similar a la de los últimos ejercicios, indica que serán los menos los afectados que han optado por esperar un mes más para enfrentarse a la selectividad. Cabe recordar que los estudiantes que participan en la ordinaria tienen prioridad en la preinscripción universitaria. La tercera convocatoria llegará los días 23, 24 y 25 de julio, exclusiva para los alumnos de las zonas afectadas. Será su extraordinaria.