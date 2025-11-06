La retirada de residuos en los municipios dana comenzará este mes por la vía de urgencia

Este mismo mes, igual en días, espera la Conselleria de Medio Ambiente que se inicie la retirada de residuos y escombros en medio centenar de ... solares esparcidos por 19 municipios afectados por la dana. La previsión de gasto asciende a 30 millones de euros y forma parte de una financiación extraordinaria.

Como publicó ayer LAS PROVINCIAS, solares como el situado en Paiporta junto al campo de fútbol del Palleter no paran de crecer en volumen, producto de la ingente cantidad de reformas que se hacen en el municipio. La Generalitat destinó más de 224 millones de euros al plan de retirada de residuos de la dana en los cascos urbanos, algo que terminó hace escasas fechas con la clausura del último punto intermedio de Quart-Manises, pero las necesidades municipales van en claro aumento.

El volumen de residuos es de tal calibre que las contratas sólo pueden recogerlos de las calles y llevarlos a solares. Sacos de escombros en su mayor parte pero también enseres y muebles de todo tipo. La idea, indicaron fuentes de Medio Ambiente, es dividir el concurso en siete lotes para facilitar el acceso de las empresas y que la gestión sea rápida.

Claro, que una vez retiradas las montañas de basura, el compromiso de los Ayuntamientos es dejar los solares en condiciones y no volver a amontonar residuos. Antes de la clausura del plan, las mismas fuentes precisaron que se vaciaron «varias veces» algunos de estos solares. «Hablamos de una competencia municipal que es asumida por la Generalitat, por ello son las empresas que ya realizan los trabajos de gestión de residuos en el municipio las que lo llevan a cabo», dijeron.

Los ayuntamientos están remitiendo todos los lugares donde hay acopios de escombros. En torno a medio centenar de zonas de muy diversa tipología, por lo que será sobre el terreno cuando cada empresa decida el lugar de destino, si la planta de tratamiento del EMTRE en Quart o cualquier otra instalación. Reiteraron que los Ayuntamientos «tras la retirada, son los que tienen que velar para que ni sus servicios municipales ni terceros depositen nuevos escombros en estas parcelas, que se habilitaron de forma extraordinaria pero que se cerrarán definitivamente».

La prontitud del inicio de los trabajos se debe a que el encargo fue aprobado por el pleno del Consell con el criterio de emergencia. De esta forma, para activar el concurso no será necesario que el pase otra vez por el citado órgano, que sólo tendrá que ratificar el gasto.

Los municipios en los que se va a actuar son Albal, Aldaia, Alfafar, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L'Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví y Sot de Chera. En algunos casos los vertederos están a una distancia prudencial del casco urbano, aunque en otros por la escasa superficie disponible quedan junto a zonas residenciales.

Tras las inundaciones de octubre, la Generalitat activó un dispositivo dotado con 224 millones de euros, que ha permitido retirar más de un millón de toneladas de residuos, así como lodo y vehículos dañados. Con esta ampliación de 30 millones, el plan incorporará la gestión de los materiales de obras de reparación y reconstrucción de viviendas y locales, que serán tratados por gestores autorizados en instalaciones como los ecoparques.