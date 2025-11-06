Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Montón de basura en un solar de Paiporta. LP

La retirada de residuos en los municipios dana comenzará este mes por la vía de urgencia

Medio Ambiente dividirá el concurso de 30 millones de euros en siete lotes para agilizar las adjudicaciones en los 19 municipios

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:15

Este mismo mes, igual en días, espera la Conselleria de Medio Ambiente que se inicie la retirada de residuos y escombros en medio centenar de ... solares esparcidos por 19 municipios afectados por la dana. La previsión de gasto asciende a 30 millones de euros y forma parte de una financiación extraordinaria.

