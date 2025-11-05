Residuos y escombros se amontonan en los municipios dana a la espera de su retirada

En Paiporta, encajonada entre el barranco del Poyo, la piscina cubierta municipal, el campo de fútbol del Palleter y el IES la Sénia se ... alza una montaña de basura que crece sin parar con residuos de todo tipo, principalmente muebles viejos y escombros. Cientos de reformas necesarias tras las inundaciones de la dana generan un volumen ingente de estos desechos.

La Conselleria de Medio Ambiente dispone de una partida de 30 millones de euros, fruto de una financiación extraordinaria aprobada por el Consell tras la operación limpieza de la dana. Igual que ocurre en Paiporta, un total de 18 municipios más se han adherido a la oferta de la administración autonómica de echar una mano con esta tarea.

Fuentes de dicho departamento, adscrito desde este martes a una vicepresidencia del Consell, indicaron que se trabaja ya en las condiciones de los contratos para la recogida y tratamiento. ¿Qué volumen será retirado? Es difícil de calcular, sobre todo debido a que cada día, las contratas municipales descargan más camiones.

Eso sí, la voluntad es agotar los 30 millones de euros. Cada residuo necesitará un tratamiento diferenciado, matizaron. Algunos serán llevados a la planta de la EMTRE en Quart de Poblet, mientras que otro tipo de basura irá a una instalación diferente. Los municipios beneficiados por el plan son Albal, Aldaia, Alfafar, Chiva, Gestalgar, Paiporta, Utiel, Xirivella, Turís, L'Alcúdia, Benetússer, Catadau, Catarroja, Montserrat, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví y Sot de Chera, señalaron.

Mientras esto sucede, fuentes cercanas al gobierno municipal de Paiporta aseguraron que «cada semana» preguntan por el inicio de la retirada de residuos. Además, las lluvias de las últimas semanas han encharcado todos los solares, lo que agrava la situación con malos olores y riesgo sanitario. La zona permanece con vallas de obra, sin más protección.

El problema que sufre Paiporta por el abandono de residuos, sobre todo escombros, se reproduce en otros municipios dana. Esta misma semana, el Ayuntamiento de Alfafar hizo un llamamiento en ese sentido. Tras una una limpieza integral de sacas y escombros abandonados en diferentes lugares, desde el Consistorio pidieron la «colaboración vecinal para mantener las calles igual de limpias, recordando que los ecoparques son gratuitos y están a disposición de toda la ciudadanía para depositar escombros, muebles y otros residuos».

La infraestructura de recogida de residuos, los citados ecoparques, ya están de nuevo en funcionamiento, aunque es un recurso que no utilizan todos los vecinos ni empresas contratadas. Los sacos de escombros amontonados en las aceras se han convertido en algo habitual.

El pasado 25 de septiembre quedó clausurado el último punto de Transferencia, en Manises– Quart de Poblet, como parte del plan de choque de limpieza tras la dana, cuya inversión pública ascendió a 204 millones de euros. En total, se gestionaron un millón de toneladas de residuos. Sólo en el caso citado, la última planta, contabilizó el paso de 305.000 toneladas de basura, con un total de 14.500 viajes de camiones dsde la zona afectada.

Una de las premisas de los encargos, que también se mantendrá ahora con los 30 millones de gasto, fue valorizar al máximo los residuos, es decir, hacerlos aptos para el reciclaje y no tener que enviarlos a un vertedero controlado, en este caso Siete Aguas. Incluso la tierra recuperara ha servido para rellenar canteras.