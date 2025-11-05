Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
Una protesta de las víctimas que partió desde el restaurante donde comió Mazón. Reuters/Eva Máñez

Educación reclamó el visto bueno del presidente porque el día 31 finalizaba el plazo para que los alumnos pidieran la exención de Educación Física o la convalidación de la optativa

JC. Ferriol Moya
A. Rallo

JC. Ferriol Moya y A. Rallo

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:41

Comenta

El misterio se ha resuelto en apenas dos días. La declaración judicial de Maribel Vilaplana el pasado lunes reveló que el presidente, justo antes de ... comenzar la polémica reunión, dedicó unos minutos a leer y firmar determinada documentación. Estos papeles le fueron entregados en mano por el dueño de El Ventorro. Un ordenanza del Palau ejerció como mensajero hasta el establecimiento gastronómico. Llevó los documentos en un sobre y se esperó a recogerlos con la firma. Prueba evidente de que el presidente ni estaba incomunicado ni ilocalizable aquella jornada.

