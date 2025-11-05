Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite

El misterio se ha resuelto en apenas dos días. La declaración judicial de Maribel Vilaplana el pasado lunes reveló que el presidente, justo antes de ... comenzar la polémica reunión, dedicó unos minutos a leer y firmar determinada documentación. Estos papeles le fueron entregados en mano por el dueño de El Ventorro. Un ordenanza del Palau ejerció como mensajero hasta el establecimiento gastronómico. Llevó los documentos en un sobre y se esperó a recogerlos con la firma. Prueba evidente de que el presidente ni estaba incomunicado ni ilocalizable aquella jornada.

Las especulaciones, no obstante, se desataron en algunas acusaciones personadas en la dana al apuntar que podría tratarse de alguna resolución relacionada con la gestión de la catástrofe. De hecho, solicitaron a la jueza que requiriera esa documentación de manera inmediata. Pero aquellos papeles nada tenían que ver con la catástrofe, según han informado desde el Palau.

La documentación era la lista de estudiantes que tienen la categoría de deportistas de elite. Desde la Conselleria de Educación se había reclamado la firma urgente de esa documentación. Ese mismo día había salido publicada en el DOGV, pero de forma incompleta. Únicamente salió el listado de Alta Competición, pero no los deportistas que por edad son los principales beneficiarios.

Además, se da otra circunstancia para explicar la urgencia. El día 31 de octubre finaliza el periodo para que estos alumnos soliciten en el instituto la exención de Educación Física o bien la convalidación de la asignatura optativa. De ahí la necesidad de que toda esa documentación fuera firmada ese día el presidente de la Generalitat, añaden desde el Palau. De hecho, la lista se publicó ese mismo día por la tarde.