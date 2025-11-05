Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana

Una de las revelaciones de Maribel Vilaplana ante la jueza de la dana fue que el presidente Mazón, justo antes de comenzar la comida, ... firmó unos documentos que le entregó en mano el dueño de El Ventorro. El sobre, sin ningún distintivo que permitiera una identificación del origen, fue llevado al establecimiento gastronómico por un mensajero, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS. El profesional aguardó fuera del local a que Mazón estampara su firma. El propietario del establecimiento, finalmente, devolvió el material al mensajero.

Vilaplana ignora el contenido de esa documentación. El dueño del restaurante, lógicamente, tampoco conocía el documento. En Presidencia tampoco aclaran de qué se trataba. Al parece, el presidente no recuerda ese episodio. Pero debió tratarse de un asunto de trabajo y de cierta urgencia por el envío de un mensajero.

Vilaplana, en su declaración, no pudo concretar si Mazón estaba en el local con sus escoltas. En el reservado en el que comieron estaban solos y únicamente entraba para servir diferentes platos -se dejaron aconsejar- el dueño del restaurante. La situación evidencia que el presidente estaba localizable aquella fatídica tarde. Buena prueba de ello es que le enviaron los documentos.

La periodista que compartió sobremesa ya explicó a la jueza que estaba perfectamente comunicado, que recibía mensajes y los contestaba y que también mantuvo varias conversaciones telefónicas a las que por una cuestión de discreción no prestó atención. No conocía su contenido, explicó a la jueza en la tensa declaración del pasado lunes.

Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce como acusación particular en la causa de la dana, ha solicitado a la jueza que incorpore al procedimiento los citados papeles. Subraya que el Estatuto de Autonomía, la Ley del Gobierno Valenciano, los diferentes Reglamentos Orgánicos de funcionamiento de las diferentes consellerias «se constata fácilmente que el president de la Generalitat tiene todas las competencias posibles delegadas en los diferentes departamentos de la Generalitat».

A juicio de Acció Cultural, la firma de documentos por parte del presidente «únicamente es requerida para decretos leyes, decretos del Gobierno o decretos de Presidencia y que en ningún caso exigirían recabarla a las quince horas, y menos en un restaurante». La acusación cree que estos papeles están relacionados con la gestión de la emergencia. De ahí la necesidad de que sean incorporados a la causa.