Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»

Maribel, a su llegada al juzgado, escoltada por la Guardia Civil.

Maribel, a su llegada al juzgado, escoltada por la Guardia Civil. EFE

La periodista se muestra dispuesta a buscar el pago del parking en su banco y aclara que Mazón «no estaba incomunicado porque atendía al teléfono: Escribía y llamaba»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:50

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana, afronta desde primera hora de este lunes uno de los episodios ... personales más duros de los últimos años. Su comparecencia ante la jueza puede suponer un punto de inflexión en el relato que ha defendido hasta ahora el máximo dirigente del Gobierno valenciano. Algunas circunstancias, no obstante, contribuyen a restarle protagonismo. Sin duda, la comparecencia de Mazón anunciando su dimisión ha rebajado la intensidad, al menos política, sobre la informadora.

