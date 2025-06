Siete playas de la Safor siguen cerradas a la espera de los resultados de los análisis del vertido

Manuel García Valencia Martes, 10 de junio 2025, 08:43 | Actualizado 08:59h. Comenta Compartir

Veinticuatro horas después de que se decretara el cierre de las playas en siete municipios de la comarca de la Safor a causa de un vertido de un producto de origen desconocido, todo continúa igual en la mañana de este martes.

Los aproximadamente 16 kilómetros de costa han amanecido con las banderas rojas por una cuestión de precaución.

El resultado de los análisis es el que los alcaldes esperan como agua de mayo para levantar los precintos instalados en sus localidades. Eso sí, algunos alcaldes consultados por LAS PROVINCIAS a primera hora de esta mañana han señalado que el vertido no ha seguido llegando a las playas, por lo que la cantidad de producto es la misma que había en la jornada de este lunes.

De este modo, los términos municipales de estas siete poblaciones, en todo o en parte, siguen a la expectativa de saber si hoy hay noticias que permitan que los turistas puedan volver a plantar sus sombrillas a la orilla del mar o si el producto de color blanco no permite que se pueda estar junto a él.

Gandia, Oliva, Bellreguard, Piles, Miramar, Guardamar de la Safor y Daimús ya ofrecieron en la mañana de ayer la información sobre el cierre de las playas. De momento, casi 24 horas después, no han actualizado con ninguna novedad. Pero no porque no lo deseen, sino porque no tienen nada a lo que aferrarse por el momento para dar una respuesta a la solicitud de sus vecinos.