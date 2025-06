¿Qué es el material de color blanco que ha aparecido en las playas de la Safor? Un análisis más pormenorizado lo determinará pero no se descartan opciones como pellets o aceite solidificado

Manuel García Valencia Lunes, 9 de junio 2025, 14:47 | Actualizado 15:33h. Comenta Compartir

La incertidumbre se ha apoderado de los bañistas y los ayuntamientos de la comarca de la Safor implicados. ¿Qué es ese material blanquecino que, similar a pequeños granos de arroz se extiende por las playas de siete términos municipales?

Quien lo he tocado, aunque no es muy aconsejable hacerlo, asegura que se trata de un material que se deshace en la mano, cuando se toca con los dedos, y que no tiene un olor especialmente fuerte. De hecho, la ausencia de olor es lo que define a este misterioso producto. «La textura es similar a una crema de manos», aseguran quienes lo han tocado.

Así, y aunque deberán ser los resultados de los análisis los que determinen el tipo de material y, por tanto, su posible procedencia, no hay una única opción sobre la mesa: pellets, restos de residuos o algún tipo de aceite que se ha solidificado procedente de un vertido están entre las opciones que se manejan.

Y es que las imágenes hacen pensar a algunos vecinos que se trata de algún tipo de poliespán, por lo que consideran, y así lo han expresado a través de las redes sociales, que la de cerrar las playas es una medida exagerada, pero desde los ayuntamientos se prefiere pecar de prudentes y, al no conocer de qué material se trata, evitar que haya personas que se expongan a él.

Efectivos de la Guardia Civil ya han tomado muestras en diferentes puntos y se han remitido a los correspondientes laboratorios para determinar de qué se trata.

Mientras tanto, y como medida de precaución, los consistorios de los siete términos municipales afectados (Gandia, Oliva, Miramar, Bellreguard, Piles, Guardamar de la Safor y Daimús) esperan este resultado para darlo a conocer a la ciudadanía y determinar si las playas han de continuar cerradas al baño con la bandera roja o ya se puede reabrir al tratarse de un producto que no resulta peligroso para la salud.