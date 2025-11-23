Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat y activa un doble aviso amarillo en Valencia y Alicante por viento y oleaje
Tres mujeres protegidas contra el viento y el frio. EFE/ Manuel Bruque

Los municipios de la Comunitat Valenciana donde más frío ha hecho este domingo: mínimas de casi -5ºC

Más de cuarenta localidades han registrado temperaturas bajo cero durante est madrugada

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

Noche y madrugada gélida en la Comunitat Valenciana, con más de cuarenta municipios que han registrado temperaturas bajo cero y una mínima de casi cinco grados bajo cero, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Valencia y Castellón han sido las provincias valencianas con la madrugada del sábado al domingo más fría, mientras que en Alicante las temperaturas han sido mucho más templadas. La localidad de Casas Bajas, en Valencia, ha marcado la mínima con -4,7 grados.

El ranking lo completan Bocairent (Valencia) con -4,3ºC; Forcall (Castellón) con -3,3ºC; Ares del Maestrat (Castellón) con -3,3ºC, y Ademuz (Valencia) con -3,2ºC.

Según señala la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el descenso de las temperaturas, provocado por la llegada de una masa de aire frío, ha sido gradual, lo que ha provocado un desplome brusco. El pasado fin de semana, las temperaturas eran de 22 grados, frente a los 15 que se han alcanzado esta jornada. Se espera que a partir de este domingo los termómetros se suavicen y las temperaturas vuelvan a niveles más propios de esta época.

Temperaturas mínimas

Estas son las localidades en las que más frío ha hecho este domingo, según los datos de Avamet:

- Casas Bajas: -4,7ºC

- Bocairent: -4,3ºC

- Forcall: -3,3ºC

- Ares del Maestrat: -3,3ºC

- Ademuz: -3,2ºC

- Sorita: -3,1ºC

- Xodos: -3,0ºC

- Herbers: -2,4

- Morella: -2,3ºC

- Castielfabib: -2,1ºC

- Calles: -2ºC

- Cirat: -1,7ºC

- Vallanca: -1,7ºC

