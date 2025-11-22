Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat y activa un doble aviso amarillo en Valencia y Alicante por viento y oleaje La inestabilidad aumentará a partir del lunes, con una alta probabilidad de precipitaciones

Sara Bonillo Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:49

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días y anuncia el regreso de las lluvias a la Comunitat, que podrán afectar a una parte del territorio durante al menos dos días consecutivos. Para este domingo, 23 de noviembre, se espera cielo nuboso en el interior del tercio norte y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto.

Las temperaturas mínimas subirán en el interior y sufrirán pocos cambios en el litoral; las máximas ascenderán, de forma notable, en el tercio norte y el litoral norte de Alicante. Habrá heladas débiles en puntos del interior. El viento será flojo del oeste, con intervalos de moderado en el interior.

La inestabilidad aumentará a partir del lunes, 24 de noviembre, con una alta probabilidad de precipitaciones que se mantendrán, al menos, hasta el martes. Para esa jornada, se espera cielo con intervalos nubosos. Hay probabilidad de precipitaciones débiles y locales en el interior del norte de Castellón y de Valencia, que no se descartan en el litoral del norte de Alicante.

Las temperaturas mínimas subirán de manera notable, y las máximas descenderán o permanecerán sin cambios. El viento soplará moderado del oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en Valencia y Alicante, salvo en la Vega Baja; no se descartan en el interior de Castellón.

Aemet ha activado avisos amarillos en Alicante por fuerte viento y en Valencia por viento y oleaje.

De cara al martes, 25 de noviembre, se espera un cielo con intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas de madrugada, que remitirían por la mañana.

Las temperaturas mínimas descenderán, las máximas subirán ligeramente en la mitad sur, descenderán en el tercio norte y se mantendrán sin cambios en el resto. Habrá heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. El viento será del noroeste, moderado en el tercio norte y flojo en el resto, con probables rachas muy fuertes en el tercio norte.