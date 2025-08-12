Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
Villena, uno de los municipios de la Comunitat Ayuntamiento de Villena

El municipio de la Comunitat que ha alcanzado los 39 grados este martes 12 de agosto

La Agencia Estatal de Meteorología ha prolongado el aviso hasta el próximo lunes 18 de agosto

A. Pedroche

A. Pedroche

Martes, 12 de agosto 2025, 19:59

La Comunitat Valenciana se está enfrentando en los últimos días a la segunda ola de calor de 2025. La primera tuvo lugar en junio y dejó unos registros inusualmente altos y sin precedentes para ese mes. Julio fue fresco en comparación a años anteriores. Sin embargo, en agosto el calor está siendo sofocante. El lunes algunos municipios como Gavarda o Sumacarcer han superaron los 42 grados centígrados (ºC) mientras ciudades como Valencia alcanzaron los 38ºC, según datos obtenidos en dispositivos de la Associació Valenciana de Meteorologia AVAMET.

Este martes, 12 de agosto, una quincena de municipios han superado los 36ºC de temperatura máxima. Además, Valencia ha sufrido la noche más tórrida de toda la Comunitat. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es que la ola de calor continue durante los próximos días y alcance su pico más alto este fin de semana.

Estas son las temperaturas máximas de martes 12 de agosto recogidas por Aemet:

Dónde ha hecho más calor hoy

LOCALIDAD TEMPERATURA
Jalance 39
Xàtiva 38,4
Orihuela 37,7
Alcoi 37,6
Ontinyent 37,5
Bicorp 37,5
Atzenea del Maestrat 37,2
Ademuz 37,2
Llíria 36,9
Pinoso 36,7

Municipios que han dormido al fresco

Durante la noche del lunes al martes, algunos valencianos han necesitado el edredón para dormir. En ciertos municipios de la Comunitat se registran temperaturas especialmente bajas durante la noche. Esto es debido a su situación geográfica. Este martes en El Toro han dormido a 10,2ºC.

