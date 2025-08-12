El municipio valenciano que registró una sensación térmica de 48 grados este lunes en plena ola de calor La combinación de un alto porcentaje de humedad y altas temperaturas ha dejado otra jornada histórica

D. Merino Martes, 12 de agosto 2025, 11:29 Comenta Compartir

La Comunitat Valenciana volvió a vivir un día practicamente infernal en lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha calificado como el «más cálido» del año. Una jornada en la que los termómetros se elevaron por encima de 41 grados en varios observatorios y pusieron en jaque a practicamente toda la población valenciana.

Lejos de terminar aquí. La dinámica podría continuar por los mismos derroteros en los próximos días en los que pese al descenso de temperaturas, el organismo estatal asegura que «no se le ve el final al anómalo calor». De hecho, a partir del viernes volverán a ascender las temperaturas y el fin de semana se vivirá un nuevo pico cálido que puede ser aún más intenso que el de hoy«.

Todo ello después de una nueva madrugada tórrida del domingo al lunes en la que Castellón de la Plana registró la noche más cálida desde que hay registros en la ciudad, con un temperatura mínima de 27,1 grados. Los litorales de Valencia y Castellón no bajaron de 25 grados durante esta noche, con una mínima de 26,5ºC en la ciudad de Valencia.

En este sentido, hay algunos valencianos que durante el lunes sufrieron el calor más que otros. Ese es el caso de Alcudia que pese a registrar máximas de 41 grados, la sensación térmica fue de 48 hacia las 17.00 horas, según datos de la la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

Cerca también se quedaron otras localidades valencianas como Alzira, Sumacàrcer o Sueca que llegaron a los 47 grados de sensación térmica, pese a que por ejemplo en el caso de Sueca la máxima registrada fue de tan solo 36 grados, derivado de una humedad del 70%.

Cabe destacar que esta situación no es fruto de la casualidad sino más bien de la causalidad. Y es que tal y como explicó hace unos días el organismo meteorológico valenciano, el nivel de humedad por encima del 40% da pie a una sensación térmica mucho mayor de la temperatura registrada.