La localidad valenciana que ha dormido este martes a 10 grados en plena ola de calor En el periodo de canícula, hay municipios donde esta noche han necesitado mantas para dormir

María Gardó Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 09:56 | Actualizado 11:09h.

La Comunitat Valenciana ha registrado este lunes las temperaturas más altas en lo que va de año. Municipios como Gavarda o Sumacarcer han superado los 42 grados mientras ciudades como Valencia han alcanzado los 38 grados. Y el episodio de calor no termina aquí, AEMET prevé que se alargue hasta el fin de semana.

El calor no sólo aprieta durante el día y también afecta al descanso de los valencianos. Pero hay localidades a las que parece haberles tocado la lotería climática, y pasan las noches a temperaturas envidiables por debajo, incluso, de los 10 grados.

En la noche de este martes, las temperaturas han sido ligeramente más altas que en días anteriores en estos municipios. No obstante, localidades como El Toro han dormido a 10,2 grados.

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA El Toro 10,2 Ares del Maestrat 12,6 Vilafranca 13,4 Bocairent 13,8 Morella 14,4 Xixona 14,7 Forcall 15,2 Calles 15,4 Benassal 15,7 Xodos 15,7

Por otro lado, Aemet alerta de probables chubascos y tormentas ocasiones en el interior durante la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes y vengan acompañadas de rachas muy fuertes de viento.