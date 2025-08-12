Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos personas en la playa del Saler de Valencia, a finales de julio. Kai Försterling/EFE

Valencia sufre la noche más tórrida de toda la Comunitat

Las madrugadas en las que los termómetros no bajan de 25 grados crecen de manera exponencial en la ciudad

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 12:09

La madrugada del lunes al martes ha sido tórrida en seis localidades valencianas como consecuencia de la corriente de aire africano que azota a España. Especialmente en Valencia capital, que ha marcado el registro más elevado: la mínima se ha situado en 26,3 grados en el observatorio de Viveros que gestiona la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También se han superado los 25 grados, el mínimo fijado para considerar que una noche es tórrida, en las estaciones de Zarra (26,1), Miramar (25,9), Novelda (25,4), en el aeropuerto de Manises (25,4), Pego (25,3) y Castellón de la Plana (25,1).

Tal y como ha informado Aemet en la red social X (antes Twitter), estos episodios están creciendo de manera exponencial. Para ilustrar la evolución se han agrupado por décadas los datos históricos recogidos en en la estación de Valencia. Así, en los años 40 y 50 se registró una noche tórrida en la ciudad, ninguna en los 60 y 70, cuatro en los 80, doce en los 90, 21 entre 2000 y 2009, 40 entre 2010 y 2019 y 80 entre 2020 y 2025, incluyendo el caso de esta pasada madrugada. El doble que en el periodo anterior, pero en la mitad de tiempo.

Además, se están alcanzando registros de temperaturas mínimas históricos, impropios de la noche. Sirve otro dato facilitado por Aemet. Los 27,1 grados alcanzados en la madrugada del domingo al lunes (exactamente a las 2.10 horas) en la estación de Castellón de la Plana es es la temperatura más alta desde 1911, cuando empezaron a recogerse mediciones en este observatorio, que ha pasado por dos ubicaciones distintas.

