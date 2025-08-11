La Comunitat alcanza los 42 grados y Aemet no ve el final a la ola de «calor anómalo» La región registra las temperatura más alta del año y el puente de agosto registraría «un pico cálido aún más intenso»

El calor llegó a la Comunitat este lunes de forma más intensa. Tras un final de julio fresco en comparación a años anteriores, la región valenciana ha registrado este lunes las temperaturas más altas en lo que va de año. Municipios como Gavarda o Sumacarcer han superado los 42 grados centígrados (ºC) mientras ciudades como Valencia han alcanzado los 38ºC, según datos obtenidos en dispositivos de la Associació Valenciana de Meteorologia AVAMET. Mientras en el resto del país la ola de calor finalizará este martes, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) aseguró que en la Comunitat «no se ve el final» a esta ola de «calor anómalo.

Cuando uno piensa en una ola de calor como la vivida este lunes tiende a imaginar que los vientos de poniente suelen estar jugando un papel esencial. Nada más lejos de la realidad. En este caso, y según explicó la propia Aemet, ayer afectó a la región una fuerte masa de aire africano que en días pasados se situaba a partir de los 1.000 metros por encima del aire fresco marítimo. Con esta situación, el viento que sopló durante toda la jornada del lunes no era brisa, si no un aire seco que dejó hasta un 30% de humedad en Valencia.

Esta situación provocó que este lunes en algunos puntos de la Comunitat se llegaran incluso a rozar los 43 grados. Es el caso de Gavarda, perteneciente a la provincia de Valencia que registró la temperatura más alta de la Comuitat este lunes, con 42,6ºC. En segunda posición acabó Sumacàrcer también en Valencia, donde se alcanzaron los 42,4ºC. Completaron el 'top 5' Càrcer (42,1ºC), Castelló (42ºC) y Cotes, que quedó a apenas una décima de los 42ºC.

Tras el registro de estas temperaturas, Aemet ha indicado que después de un principio de agosto con cifras «próximas a lo normal, hoy es el día más cálido del año del año. El martes bajarán algo las temperaturas y el ligero descenso se mantendrá miércoles y jueves, aunque en valores significativamente altos». En este sentido, para este martes ha anunciado alerta amarilla por altas temperaturas en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia, en el interior sur de la misma provincia y en el litoral sur de Alicante.

Respecto a cuándo podría terminar este episodio tan caluroso en la región, Aemet ha indicado que «no se le ve el final al anómalo calor que ha comenzado el lunes, al revés, es probable que a partir del viernes vuelvan a ascender las temperaturas y el fin de semana tengamos un nuevo pico cálido que puede ser aún más intenso que el de hoy».

Una noche infernal

El calor no sólo aprieta durante el día y también afecta al descanso de los valencianos. La realidad es que cada vez cuesta más pegar ojo en la Comunitat por culpa de las altas temperaturas. En muchos puntos de la región el mercurio no ha bajado de los 25 grados durante la pasada madrugada produciendo así el fenómeno bautizado por los expertos en meteorología como 'noches tórridas'. Pero la cosa no se queda ahí, pues el territorio valenciano se aproxima ya a las conocidas como 'noches infernales', es decir, cuando los termómetros rondan los 30 grados en horario nocturno. Véase el caso del observatorio de la Aemet situado en Castellón-Almassora que ha registrado 27,1 grados.

«Noche tórrida en los litorales de Valencia y Castellón, con mínimas que no han bajado de 25 °C. 27.1 °C ha sido la mínima en el observatorio de Castelló de la Plana-Almassora, provisionalmente, la noche más cálida desde que hay registros en la ciudad. A esta hora casi 31 °C», indicaba una publicación de la delegación valenciana de Aemet en su perfil oficial de la red social X (antes Twitter) pasadas las 9.00 de la mañana de este lunes. La ciudad de Valencia y sus múltiples puntos de medición de temperaturas también se encuentran entre los 15 observatorios que reportaron las temperaturas más elevadas de toda la región durante la pasada madrugada.

Además de los 27,1 grados de Castellón de la Plana; en el jardín de Viveros de la capital valenciana se han anotado 26,5; en Miramar 26.2, en la Universitat Poolitècnica de València 25,6; en Torreblanca 25.4; en Pego 25,2; en el Aeropuerto de Manises 25,2; en Zarra 25,1; en Novelda: 24,8; en Llíria 24,2; en Sagunto 23,7; en Morella 23,6; en Castellfort 23,5; en Xàtiva 22,5 y en Alicante 22,2.