La boya de Valencia que mide la temperatura del Mediterráneo, averiada en plena ola de calor El medidor lleva inoperativo desde el 1 de agosto

Pablo Alcaraz Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 13:45 | Actualizado 14:47h.

La boya del golfo de Valencia, el termómetro que mide los grados a los que se encuentra cada hora el agua frente a la costa valenciana, está «sin transmisión» de datos en plena ola de calor, justo cuando se podría registrar un máximo histórico de temperatura marina.

Puertos del Estado, el organismo dependiente del Ministerio de Transportes, ha confirmado a LAS PROVINCIAS que la boya ha sufrido una avería que imposibilita la transmisión de información sobre el estado en el que se halla la temperatura del Mediterráneo a la altura del golfo de Valencia. De hecho, la incidencia ha provocado que durante más de 10 días no se pueda disponer de los datos de este medidor.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguran que los últimos datos válidos registrados corresponden al viernes 1 de agosto a las 4.00 horas de la madrugada. Por contra, indican que la serie temporal de temperatura del agua en el golfo de Valencia correspondiente a todo el mes de julio «está completa y disponible».

«Se está trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible», aseveran desde Puertos del Estado sin especificar el origen de la incidencia ni el tiempo que se tardará en arreglar el dispositivo de medición de la temperatura del agua. A este respecto, las mismas fuentes señalan que la avería se ha puesto en conocimiento de la empresa contratista encargada de la boya y que, pese a desconocerse las causas, la pérdida de datos podría ser fruto de las consecuencias de un temporal o incluso porque un barco haya arrastrado por error el medidor.