Un grupo se refresca en la fuente de la plaza de la Virgen. Iván Arlandis

Las localidades de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más calor este lunes

La semana ha comenzado con aviso naranja en la provincia de Valencia por altas temperaturas

D. Merino

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:28

Jornada tórrida en la Comunitat Valenciana. La semana ha comenzado con aviso naranja en la provincia de Valencia por altas temperaturas y las previsiones se han cumplido a lo grande. La ola de calor que azota la Península Ibérica ha disparado los termómetros de la terreta este lunes 11 de agosto dejando registros de casi 50 grados en algunos puntos de la geografía valenciana.

Y si no que se lo digan a los turistas que han llegado al aeropuerto de Manises a las 13.00 horas de este lunes, momento en el que en la localidad se han registrado hasta 40,4 grados. Otros puntos que han registrado máximas muy elevadas al mediodía son Llíria (39,8ºC), Xàtiva (38,5ºC), València (37,8ºC), Ontinyent y Chelva (37,7ºC), Bicorp y Polinyà de Xúquer (37ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Todo ello después de una nueva madrugada tórrida en la que Castellón de la Plana ha registrado la noche más cálida desde que hay registros en la ciudad, con un temperatura mínima de 27,1 grados.

Estos son los datos con las localidades de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más calor a las 16.15 horas, según datos de la la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet):

Dónde ha hecho más calor

LOCALIDAD TEMPERATURA
Sumacàrcer 42,1
Castellón 41,3
Gavarda 41,5
Vilamarxant 41,6
Alzira 41,6
La Pobla Llarga 41,6
Pedralba 41,5
Llocnou d'en Fenollet 41,5
Càrcer 41,4
la Pobla de Vallbona 41,3

La previsión apunta a un descenso térmico a partir del miércoles. No obstante, debido a los valores térmicos tan elevados alcanzados en los días anteriores, todavía se podría cumplir el criterio de ola de calor, según indica Aemet. Además, a partir del jueves volverían a subir las temperaturas de nuevo, lo que supondría la segunda parte de la actual ola de calor, que solo se tomará unas horas de refrescamiento.

