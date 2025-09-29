Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mavi Mestre en la Sala de Junta del edificio La Nau. JL Bort

Rectora de la Universitat de València

Mavi Mestre: «La ley de universidades no resuelve nuestros problemas. Causa más»

Valora la «estabilidad» que dará el nuevo plan de financiación, pero echa en falta fondos para aspectos concretos como conservar el patrimonio

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:42

María Vicenta Mestre Escrivà (Oliva, 1956), dejará de ser rectora de la Universitat de València el año que viene, cuando venza su segundo mandato. Cerrará ... una etapa histórica. La primera mujer en dirigirla ha tenido que afrontar el impacto de una pandemia mundial y de una catástrofe natural local, la aprobación de una nueva ley orgánica, la LOSU, a la que encuentra pocas, muy pocas, ventajas, y la negociación de un plan de financiación plurianual tan esperado como huidizo y que se tenía que firmar hoy. El martes, y con permiso de la alerta roja, acompañará al Rey Felipe VI en el solemne acto de apertura del curso de las universidades españolas, que se celebra en el edificio histórico de La Nau en reconocimiento al 525 aniversario de la institución decana de la Comunitat. Será su último discurso en este escenario, por lo que sonará a despedida. Y tendrá referencias claras, más bien contundentes, a la masacre de Israel en la Franja de Gaza, lo que cobra especial interés después de la sentencia de un juzgado que condena a la Universitat por «discriminar» a las universidades hebreas.

Te puede interesar

