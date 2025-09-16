Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rectorado de la Universitat de València. Jesús Signes

Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València

El cuarteto lo componen los vicerrectores Ángeles Solanes y Carles Padilla, Juan Luis Gandía, que fue alto cargo con Esteban Morcillo y la actual rectora, y el vicedecano Francisco Ródenas

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:58

La Universitat de València celebrará elecciones a rector o rectora dentro de cinco meses. Si no hay sorpresas, entre finales de febrero y principios de ... marzo de 2026. Aunque la cita con las urnas queda todavía lejos, la carrera empezó hace meses, antes de verano incluso, aunque ha cogido velocidad de crucero en las últimas horas.

