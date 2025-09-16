Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València

La Universitat de València celebrará elecciones a rector o rectora dentro de cinco meses. Si no hay sorpresas, entre finales de febrero y principios de ... marzo de 2026. Aunque la cita con las urnas queda todavía lejos, la carrera empezó hace meses, antes de verano incluso, aunque ha cogido velocidad de crucero en las últimas horas.

Según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, son cuatro los aspirantes que han trasladado, a nivel interno, su firme intención de armar una candidatura. Uno de ellos, incluso, lo ha hecho también de puertas hacia fuera, convocando a los medios mañana para dar más detalles. Se trata de Carles Padilla, actual vicerrector de Internacionalización y Multilingüismo, que competirá con su compañera en el equipo de dirección Ángeles Solanes, que es la vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo.

También con un excompañero del mismo órgano, Juan Luis Gandía, el vicerrector de Economía, Infraestructuras y Tecnologías de la Información con el exrector Esteban Morcillo y, durante un año, con la propia Mestre. El último nombre que ha trascendido es el de Francisco Ródenas, que ejerce de vicedecano en la Facultad de Ciencias Sociales.

Mavi Mestre, que accedió al cargo en 2018 y fue reelegida en 2022, no puede continuar al frente de la institución. Y es que la ley orgánica actual, la LOSU, que entró en vigor a mitad de su segundo mandato, sólo permitía una última oportunidad en el caso de que el cambio legislativo cogiera a los rectores en su primera legislatura. Es lo que le ha sucedido, por ejemplo, a sus colegas valencianos José Capilla (UPV) o Amparo Navarro (UA).

Su sucesor o sucesora ostentará la máxima representación de la universidad decana de la Comunitat durante un único periodo de seis años. Así lo marca la ley, que también permite concurrir a las elecciones a profesionales sin la condición de catedrático, como es el caso.

El primero en destaparse ha sido Carles Padilla, que anuncia vía comunicado la creación de una plataforma de «participación colectiva impulsada por personas vinculadas a la Universitat para escuchar, deliberar y co-crear propuestas junto a estudiantes y personal» con el objetivo de modelar una candidatura. Es profesor titular del departamento de Filología Clásica y ha formado parte de los dos equipos rectorales de Mavi Mestre. Previamente, entre 2012 y 2018, fue decano de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación.

Ángeles Solanes es catedrática de Filosofía del Derecho y Política, especializada en el área de los derechos humanos. Su nombre fue de los primeros en conocerse. Accedió al equipo rectoral en 2022 y previamente desempeñó cargos de gestión en la Facultad de Derecho, en la que ejerció como vicedecana de Relaciones Internacionales y como directora de departamento.

Juan Luis Gandía es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. En 2010 participó en la candidatura de Vicent Soler, y cuatro años después se integró en la de Esteban Morcillo, asumiendo responsabilidades de calado en materia económica y de infraestructuras. En 2018 siguió con Mestre, con las mismas atribuciones, aunque presentó su dimisión un año después por desavenencias relacionadas con los cambios impulsados en la gerencia de la institución.

En cuanto a Francisco Ródenas, ha confirmado sus intenciones a varios de los responsables de los 18 centros que conforman la Universitat. Es profesor titular del departamento de Trabajo Social y uno de los principales científicos del Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social (Polibienestar). Está especializado en los sistemas de cuidados de larga duración.

Ródenas fue uno de los integrantes de la candidatura del astrofísico Vicent J. Martínez, cuando este se presentó en 2018 y compitió con Mavi Mestre y María Antonia García Benau. Iba a ser el vicerrector de Postgrados.