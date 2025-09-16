Termina el encierro pro palestino en la sede de la Universitat a la que acudirá el Rey la próxima semana para inaugurar el curso Los acampados abandonan el edificio La Nau tras alcanzar un acuerdo con el equipo rectoral, que se compromete a acabar con las relaciones con empresas cuya «complicidad fehaciente en la ocupación, el apartheid, el colonialismo y el genocidio» esté acreditada

El personal que participaba en el encierro por Palestina en el edificio de La Nau, de la Universitat de València, abandonó ayer por la tarde las instalaciones tras alcanzar un acuerdo con el equipo rectoral. El viernes 30 de septiembre el paraninfo de este mismo inmueble acogerá la apertura del curso de las universidades españolas, un acto que presidirá el Rey Felipe VI y que contará con las máximas autoridades institucionales y políticas de la Comunitat. Por tanto el pacto sirve para acabar con una situación que resultaba compleja de gestionar, ante el riesgo de que los acampados trataran de irrumpir en el acto para visibilizar su denuncia de la masacre que sufren los gazatíes. Y más atendiendo a la fuerza que están cogiendo estos movimientos tras el éxito alcanzado el Madrid, con el boicot del final de la Vuelta.

Desde la Red Universitaria por Palestina, que estaba detrás de la acción, han confiado en que este acuerdo «dé sus frutos» mediante el grupo de trabajo que se constituirá durante este mes, haciendo hincapié en que se trata de un documento «de mínimos», por lo que han defendido que continuarán «luchando» en el marco de colaboración con el equipo rectoral.

El Rectorado de la Universitat también ha dado publicidad al acuerdo a través de sus canales corporativos, recordando que la institución «ya se había posicionado a través de sus órganos de gobierno en noviembre de 2023 (Consejo de Gobierno) y febrero de 2024 (Claustro), y desarrolló un conjunto de acciones de sensibilización sobre la situación en Gaza, así como iniciativas como la firma de convenios con universidades palestinas y la convocatoria de becas refugio dirigidas a estudiantes palestinos».

Estas medidas ya fueron puestas en valor en mayo de 2024, cuando un grupo de estudiantes acampados en los jardines de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación acabó tomando el edificio durante varios días. En aquella ocasión no se llegó a ningún acuerdo, siendo su salida una decisión unilateral ante los riesgos judiciales que afrontaban los impulsores.

Diez puntos

El documento ahora acordado incluye diez puntos. El primero de ellos alude a «la condena clara, explícita e inequívoca, sujeta a la legalidad internacional, del genocidio en la Franja de Gaza y de las políticas inherentemente genocidas de la colonización de asentamiento, así como de la ocupación, el saqueo, la expulsión y el apartheid llevados a cabo por el estado de Israel en Palestina».

También se ha acordado constituir un grupo de trabajo mixto para hacer un seguimiento del acuerdo, así como dar a conocer «a la totalidad de la comunidad universitaria» las obligaciones contraídas a partir de la publicación de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024 -que declara ilegal la ocupación de los territorios- y «las consecuencias legales que puede tener la colaboración con las universidades, organismos o instituciones israelíes». Esta medida se realizará «con total transparencia y publicidad» e incluirá su información en la página web de la Universitat.

Además, la UV ofrecerá «todo el apoyo institucional» al personal investigador que, con el obligado cumplimiento del derecho internacional, quisiera abandonar un proyecto de investigación vigente en el que participan entidades o instituciones israelíes.

Por su parte, el rectorado manifiesta que «no ha participado ni participará en ningún acto académico o institucional en cuya organización estén implicadas instituciones israelíes». Y con el fin de hacer extensivo este posicionamiento al conjunto de la comunidad universitaria, el Consejo de Dirección propondrá al de Gobierno adoptar un acuerdo similar.

Paralelamente, la Universitat se ha comprometido también a «acabar con aquellas relaciones económicas, financieras y académicas existentes con corporaciones y empresas con complicidad fehacientemente acreditada directa o indirecta en la ocupación, el apartheid, el colonialismo y el genocidio perpetrado por Israel».

Asimismo, exigirá a las empresas proveedoras, entidades financieras y a las subcontratadas por estas que declaren en los procesos de contratación que respetan los principios de este acuerdo, al tiempo que revisará los convenios, contratos y acuerdos que lo contradigan.

Por otra parte, la UV se compromete a coordinarse con otras universidades y/o instituciones para exigir la «ruptura completa» del Acuerdo de Asociación UE-Israel «por incumplimiento del artículo 2 respecto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho». Y entre otras posibles acciones «firmará un llamamiento urgente para suspender el mencionado acuerdo impulsado por las universidades de Bélgica que «se está extendiendo por Europa».

También exigirá, a nivel europeo, la puesta en marcha de un programa de colaboración específico, tipo Horizon, que contribuya «a la recuperación de las instituciones académicas palestinas», y se compromete a dar publicidad y actuar «de forma transparente» en el cumplimiento de todos los puntos de este acuerdo.

Por su parte, el nodo UV de la Red Universitaria por Palestina, impulsor del encierro, se compromete a ponerle fin y a participar «activamente» en el despliegue del acuerdo alcanzado, así como en el desarrollo de actividades y acciones de sensibilidad en la comunidad universitaria ante «el genocidio a Palestina», en un marco de «colaboración institucional».