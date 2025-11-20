La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana

La investigación de la dana tiene por delante un calendario de cierta intensidad. Este viernes declara el dueño de El Ventorro y también el ... síndic del PP y aspirante a presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Y a principios de mes, lo hará el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Pero antes, este jueves, la instructora ha dictado diferentes resoluciones.

La más relevante, un auto, donde la magistrada acuerda requerir a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat para que remita al órgano judicial las imágenes en las que el presidente de la Generalitat aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias el 29 de octubre de 2024, haciendo constar la hora en la que se produjo la entrada en esas dependencias. En teoría, llegó a las 20.28 horas.

La instructora considera que esta diligencia es «relevante» en el «análisis del proceso de decisión por parte de la consellera» investigada, dada las funciones «directivas y de coordinación» que tiene atribuidas el jefe del Consell, como indicó la Audiencia Provincial de Valencia en su auto del pasado 16 de octubre, funciones que «no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica».