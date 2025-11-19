La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Al fondo, Jorge Suárez, el funcionario que es subdirector de Emergencias. LP

Jorge Suárez comparecerá el próximo 4 de diciembre

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:31

En el puzle de la dana faltaban dos piezas esenciales, capitales para averiguar lo ocurrido aquella tarde. Una de ellas es la de Jorge Suárez, el funcionario con 30 años de experiencia en el departamento, el cerebro del dispositivo de aquella tarde. Tras un año de instrucción, al fin, la juez lo ha convocado al juzgado. Su comparecencia se celebrará el próximo 4 de diciembre.

Su versión resulta determinante para conocer una explicación del retraso del mensaje del Es Alert. Una propuesta que, al menos, de manera oficial se plantea a las 19 horas. Pero que los técnicos ya barajaban aproximadamente treinta minutos antes. Incluso el propio Suárez, según uno de los vídeos distribuidos por la agencia externa, planteó algo similar -envío de SMS, pero no mencionó el Es Alert- a las cinco de la tarde para la zona de Requena Utiel, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS.

Suárez es la persona idónea para explicar el recorrido del Es Alert, su origen y motivo -según la consellera Pradas el riesgo de rotura de Forata- y su aparente retraso -llegó a los móviles a las 20.11 horas- y su fallido contenido -no se alertaba de subir a pisos superiores-. Además, es funcionario. Su relato no está comprometido, en ningún caso, con la continuidad en su puesto de trabajo.

El subdirector de Emergencias continúa en su puesto desde el día de la dana. La catástrofe ha dejado tocados a numerosos integrantes de aquel equipo, algunos bajo tratamiento desde entonces e incluso de baja laboral. Suárez también está atravesando un momento delicado, según su entorno. No es para menos. La muerte de 229 personas y el rol que pudo desempeñar en aquel momento puede tambalear a las personas con la cabeza mejor amueblada.

El núcleo duro de Presidencia también tiene cita ya en el juzgado. José Manuel Cuenca, secretario autonómico del gabinete del presidente y Pilar Montes, jefa del secretariado de Presidencia. El primero comparecerá el 26 de noviembre, mientras la segundo lo hará el 10 de diciembre.

