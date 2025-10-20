Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana cerca a Emergencias: «No vigilaron el caudal de los barrancos y hubo ya muertos entre las 16.45 y la 17.30»
Un hombre observa una campa con coches arrasados por la dana en Benetússer. Irene Marsilla

La jueza de la dana cerca a Emergencias: «No vigilaron el caudal de los barrancos y hubo ya muertos entre las 16.45 y la 17.30»

La magistrada rechaza de nuevo poner el foco en la CHJ «porque la competencia era de la conselleria» y subraya la combinación letal que supusieron los barrancos de Horteta y Gallego | La magistrada recoge un informe de la Universidad de Alicante que sitúa el origen del desastre: «La escorrentía que llegó primero a l'Horta Sud fue la generada en el barranco de l'Horteta, con la aportación del Gallego y de la parte baja de la cuenca de Poyo

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:03

Comenta

Nuevo aldabonazo de la jueza de la dana contra la Conselleria de Emergencias y contra su anterior titular, la exconsellera Salomé Pradas. En una ... nueva resolución más digna de un auto de procesamiento que de una fase de instrucción se supone que aún incipiente, un año después de la tragedia, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra pone todo el foco de lo ocurrido en los responsables de la Generalitat al depositar sobre ellos la gestión de la emergencia y las respuestas dadas.

