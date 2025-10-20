Un técnico de Emergencias, ante la jueza de la dana: «No podía ni con mi faena»

Continúa el goteo de comparecencias en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana. En esta ocasión le ... ha tocado el turno a otro técnico de comunicación de Emergencias que ha señalado que «no podía ni con mi faena».

El técnico está declarando ante la jueza que no recuerda exactamente lo que sucedió esa tarde. Ha señalado a la jueza que él estaba metido en sus labores y que no se acuerda exactamente de lo que aconteció durante esa jornada.

En la misma línea, a indicó que no vio al entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La declaración de este técnico no se distancia mucho de la de otros compañeros que ya han pasado por la sala de la jueza de instrucción que se ha centrado en referir que ese día estuvieron muy ocupados y no se fijaron en lo que ocurría a su alrededor.

En esta misma línea se pronunció otra trabajadora de Emergencias que declaró hace unos meses que llegó sobre las 13:45 horas y encontró un ambiente de mucha actividad y nerviosismo debido al volumen de trabajo. Uno de sus compañeros le advirtió de que estaba «desesperado». La testigo confirmó que cuando llegó alguien les dijo: «Os tenéis que poner las pilas».

La situación en aquella sala era convulsa, avisos sin coger, muchas llamadas por teléfono y por radio y había que gestionarlo todo, según apuntó. Sí recordó, en cambio, la presencia de la consellera Salomé Pradas en el momento del lanzamiento del Es-Alert. No le sonaba haber visto al secretario autonómico, Emilio Argüeso.

Además de la falta de personal para atender una emergencia como la de la dana -un caso de esta naturaleza desborda cualquier plantilla- ese día hubo diferentes incidencias técnicas que derivaron en una notable pérdida de capacidad para atender las llamadas. Fue una avería de Telefónica el motivo de que se redujera a 60 las llamadas frente a las 240 que el sistema puede afrontar de forma simultánea.