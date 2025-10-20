La jueza de la dana reclama a la productora de Emergencias el bruto «sin editar» del vídeo del Cecopi

La jueza de Catarroja sigue incidiendo en la instrucción en indagar todo lo que envolvió a los vídeos grabados en el Cecopi en la ... trágica tarde de la dana. En un auto notificado este lunes, la magistrada solicita, a petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, requerir a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias el bruto de la grabación.

El juzgado pide a la productora de Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias SGISE que remita el llamado como 'total' de la grabación, «sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido».

No es el único vídeo que está inmerso en la causa. La misma ACPV, cuya acusación ejerce el abogado Manuel mata, también ha reclamado al juzgado que pida a Marco Presa, quien era asesor de la exconsellera Salomé Pradas, los vídeos que grabó aquella tarde en el Cecopi. Este los colgó en redes sociales y en algún otro vídeo se le ve usando el teléfon móvil en las instalaciones de Emergencias.

La jueza por ahora acuerda citar a declarar como testigo al exasesor. «Una vez celebrada esa declaración, se resolverá sobre la solicitud de aportación de los vídeos que ese trabajador grabó», indica el auto comunicado a las partes este lunes.

Contradictoriamente, mientras indice en la aportación de estas grabaciones de Emergencias, un segundo auto rechaza requerir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que informe si existe grabación o acta de la reunión de la Junta de gobierno de ese organismo celebrada el 19 de diciembre de 2024.

En el tercer auto, la instructora desestima el recurso de reforma de Liberum, una acusación particular, contra la decisión de expulsarla del procedimiento al entender que incurría en fraude procesal por alinearse con la posición procesal de uno de los investigados.

Finalmente, una providencia requiere a la representación legal del ex secretario autonómico investigado en la causa, Emilio Argüeso, que precise qué parte de un auto pide aclarar, al tiempo que da cuenta de un escrito del director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente que acredita que se efectúo el ofrecimiento de agentes medioambientales el 29-O al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias a través del denominado 'Registro Departamental', que es el medio oficial de comunicación telemática entre órganos y unidades de la Generalitat Valenciana.