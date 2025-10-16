Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Polo, a su entrada al juzgado número 3 de Catarroja. IRENE MARSILLA

La jueza de la dana pregunta a la CHJ si la Policía de Aguas vigiló los barrancos el 29 de octubre

La magistrada pide autorización a Aemet y a Emergencias para incorporar a al causa las llamadas entre ambos organismos

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:10

La jueza de la dana ha preguntado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) si el 29 de octubre la Policía de Aguas se desplegó « ... acudiendo a algún punto de control, así como el lugar de intervención de los mismos». Lo hace tras la petición de un abogado después de la declaración del presidente del organismo, Miguel Polo, que loó la actuación de los agentes medioambientales. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja también niega recabar un informe sobre los fallos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en septiembre de este año «porque no permiten determinar si el día de los hechos funcionó correctamente», así como pedir la identidad de los miembros del comité permanente del organismo de cuenca.

