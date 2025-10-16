El enfrentamiento entre el abogado de Argüeso y la jueza se acrecienta: «Entiendo que no esté acostumbrada a salir en los medios» El letrado del exsecretario autonómico de emergencias y la magistrada de la dana se enzarzan por los comentarios en un diario digital a una noticia sobre ella y su marido

El enfrentamiento entre la jueza de Catarroja que investiga la dana y los abogados de Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias durante el 29 de octubre del pasado año, se agrava. Los letrados han enviado un escrito a la magistrada en el que le preguntan por qué adjuntó comentarios a noticias sobre ella en un medio de comunicación en la pieza separada que buscaba sancionarles. «No queda claro, a juicio de esta defensa, si la Magistrada pretende imputar a los letrados de las defensas las barbaridades e insultos contenidos en las frases mas arriba expresadas y que Su Señoría ha incluido en su resolución o no, y en el caso de que no pretenda imputarnos dichos comentarios no se entiende el motivo por el que se contienen en dicha resolución», indica el escrito.

La jueza adjuntó una retahíla de exabruptos inaceptables contra ella y su marido, mensajes que aparecían en una noticia en un medio de comunicación digital. «Es preciso reproducir los comentarios que dicho medio digital ha albergado en su apartado de comentarios; medio digital, que invocan constantemente ambos Letrados, y cuyos artículos ha aportado el señor Bueno al presente procedimiento de diligencias previas. Y ello, para que el letrado recurrente y su compañero señor de Urbano, valoren si los siguientes comentarios reflejan odio hacía mí, o hacia mi marido, si poseen efecto intimidatorio o coactivo, son vejatorios o poseen contenido machista u ofensivo respecto de cualquier mujer», indica la jueza.

«De forma inconcreta y nada clara parece desprenderse del auto que los letrados de las defensas pudiéramos haber aportado a autos algún escrito o algún artículo de prensa con esos comentarios con ánimo injurioso. Parece, aunque muy bien no se entiende, debido a la redacción de la resolución, que dichos comentarios pudieran ser comentarios vertidos por internautas en determinadas plataformas digitales como comentarios a x noticias de x medios digitales. No se expresa muy bien pero parece que es así. De ser cierto ello, es lógico que las personas a quienes se refieran esos supuestos comentarios puedan sentirse enfadados», abundan los abogados.

En el escrito, firmado por José María Bueno, él mismo reconoce que ese enfado «dependen de la persona»: «A este letrado, por ejemplo, le dan igual los comentarios que sobre él se hagan por internautas en medios digitales, aunque puedo entender que haya gente con menos experiencia en salir en medios de comunicación que se puedan sentir abrumados por ello».

