Urgente La jueza de la dana pregunta a la CHJ dónde estuvo la Policía de Aguas el 29 de octubre
Búsqueda de víctimas en el Poyo a su paso por Paiporta, poco después de la dana. EFE/KAI FÖRSTERLING

Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

El Consorcio Provincial preguntó «para qué» tenían que ir al puente de Carlet y a la rambla, en un contexto de muchos servicios

A. Rallo
Álex Serrano López

A. Rallo y Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:49

Comenta

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia minusvaloró el riesgo en la rambla del Poyo en la mañana del 29 de octubre. «No sé, si ... queréis que salgan ellos (una brigada forestal que había ido a l'Eliana por la caída de un árbol= y echen un vistazo, es cosa vuestra. A ver... no lo sé, si es por tema de estadística y tal, por justificar un poco el trabajo que puedan tener ellos...», dijo el sargento coordinador de servicio en la mañana del 29 de octubre cuando Emergencias le pidió que enviara especialistas al puente de Carlet sobre el Magro y al Poyo.

