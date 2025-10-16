Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia minusvaloró el riesgo en la rambla del Poyo en la mañana del 29 de octubre. «No sé, si ... queréis que salgan ellos (una brigada forestal que había ido a l'Eliana por la caída de un árbol= y echen un vistazo, es cosa vuestra. A ver... no lo sé, si es por tema de estadística y tal, por justificar un poco el trabajo que puedan tener ellos...», dijo el sargento coordinador de servicio en la mañana del 29 de octubre cuando Emergencias le pidió que enviara especialistas al puente de Carlet sobre el Magro y al Poyo.

Es una de las conversaciones transcritas por la Guardia Civil que han sido aportadas al juzgado y que ya obran en poder de la titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. En este intercambio, ocurrido a las 12.23 horas del 29 de octubre, un técnico de Emergencias le pide a los bomberos que vayan a vigilar el Poyo y el Magro. «El motivo es que nos han entrado información en relación a la situación de emergencia, concretamente en la zona del río Magro, donde está el puente de Carlet, y en la rambla del Poyo», dice el técnico. El bombero le contesta «en lo del Caballo», en referencia a uno de los nombres que recibe la rambla del Poyo. «Sí, Torrente, Paiporta y demás, y nos estaban consultando si se podía movilizar bombeos forestales a hacer unas rondas y controlar la zona», pide el técnico.

Entonces, el sargento coordinador contesta: «¿Para qué?». «Pues para ver cómo va la evolución del paso de agua y demás», responde desde el 112. El bombero plantea sus dudas, en un contexto, hay que entenderlo, de muchos servicios. «Bueno, nosotros tenemos nuestros medios, quiero decir, estamos solventándolo todo de momento, si por ejemplo, hemos enviado a bomberos forestales a la zona de creo que l'Eliana, a un árbol. No sé, si queréis que salgan ellos y echen un vistazo, es cosa vuestra, no sé. A ver... no lo sé, si es por tema de estadística y tal, por justificar un poco el trabajo que puedan tener ellos, pues no sé, lo que queráis», contesta.

Los bomberos acudieron, después de otro intercambio en el que piden que transmitan la reclamación por escrito, pero se retiraron antes de hora y sin que nadie informara a la central de Emergencias de que no estaban ya a pie de barranco. Cuando se fueron, la lámina de agua se había reducido a la mitad, pero el cielo se abrió sobre Chiva después de comer y la rambla, ya sin capacidad de absorción, se convirtió en un tsunami que se abatió sobre l'Horta Sud.