La entrada principal a la Ciudad de la Justicia. LP

El Poder Judicial pregunta a dos familiares de víctimas de la dana por el papel en la causa del marido de la jueza

El promotor de la Acción Disciplinaria continúa con sus diligencias tras las quejas presentadas por los letrados de Pradas y Argüeso

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:34

Comenta

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continúa con las diligencias informativas abiertas a la jueza de la dana acerca de las supuestas injerencias en la instrucción que habría protagonizado su marido, siempre según las quejas presentadas por los letrados de Argüeso y de Pradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

