Emergencias pidió a los bomberos que vigilaran el Poyo en Paiporta antes de las 13 horas
«Veremos a ver qué se puede hacer», contestaron los bomberos forestales
Valencia
Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:56
La Generalitat pidió a los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo que bajaran hasta Paiporta en la mañana del 29 de octubre. «Veremos a ver qué se puede hacer», contestaron los especialistas tras un elocuente silencio. Los bomberos acudieron a Riba-roja pero no hay constancia de que bajaran hasta las localidades situadas aguas abajo de la rambla.
Así lo desvela una llamada de Emergencias aportada a la causa de la dana que se investiga en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja. Este es el contenido completo de la llamada:
BOMBEROS: ¿Bomberos?
EMERGENCIAS: Hola, te llamo desde el caso de requerimiento de bomberos forestales.
B.: Sí, dime.
E.: Habéis movilizado unos bomberos forestales para vigilar la rambla del Poyo y el río Magro. Vale, pues sería interesante si puede ser que los que se movilizan a la rambla del Poyo...
B.: ¿Qué?
E.: ¿Me oyes?
B.: Perdona, repíteme más alto porque no te oigo, por favor.
E.: Vale (más alto). Que sería interesante que los bomberos forestales movilizados a la vigilancia de la rambla del Poyo, si pudiesen, que se acercasen a ver la escala que hay en Paiporta también.
B.: Vale, veremos a ver qué se puede hacer, ¿vale?
E.: Vale, pues muchas gracias.