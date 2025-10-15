Emergencias pidió a los bomberos que vigilaran el Poyo en Paiporta antes de las 13 horas «Veremos a ver qué se puede hacer», contestaron los bomberos forestales

El barranco, a su paso por Catarroja durante la última dana.

La Generalitat pidió a los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo que bajaran hasta Paiporta en la mañana del 29 de octubre. «Veremos a ver qué se puede hacer», contestaron los especialistas tras un elocuente silencio. Los bomberos acudieron a Riba-roja pero no hay constancia de que bajaran hasta las localidades situadas aguas abajo de la rambla.

Así lo desvela una llamada de Emergencias aportada a la causa de la dana que se investiga en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja. Este es el contenido completo de la llamada:

BOMBEROS: ¿Bomberos?

EMERGENCIAS: Hola, te llamo desde el caso de requerimiento de bomberos forestales.

B.: Sí, dime.

E.: Habéis movilizado unos bomberos forestales para vigilar la rambla del Poyo y el río Magro. Vale, pues sería interesante si puede ser que los que se movilizan a la rambla del Poyo...

B.: ¿Qué?

E.: ¿Me oyes?

B.: Perdona, repíteme más alto porque no te oigo, por favor.

E.: Vale (más alto). Que sería interesante que los bomberos forestales movilizados a la vigilancia de la rambla del Poyo, si pudiesen, que se acercasen a ver la escala que hay en Paiporta también.

B.: Vale, veremos a ver qué se puede hacer, ¿vale?

E.: Vale, pues muchas gracias.

