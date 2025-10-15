Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un medidor de lluvia en una imagen de archivo. LA RIOJA

Los pluviómetros del Segura funcionan frente a los 14 que fallaron en el Júcar el 29-O

Los sensores de lluvia de la CHS no registraron ningún fallo en el temporal Alice mientras una quincena de la CHJ estuvieron inoperativos el día de la dana

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:32

Comenta

El temporal Alice ha revelado las dos caras del funcionamiento de los pluviómetros que integran el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), la ... red con la que las confederaciones hidrográficas vigilan los cauces de sus cuencas. El buen desempeño mostrado por los medidores de lluvia de la demarcación del Segura en el reciente episodio de precipitaciones bautizado como Alice, al no registrar fallos, ha dejado en evidencia el papel que jugaron los dispositivos de la Confederación del Júcar en la dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

