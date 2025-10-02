Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, en su entrada al juzgado de Catarroja. MIKEL PONCE

Los nuevos fallos en los pluviómetros de la CHJ socavan la defensa de Polo el 29-O

Una quincena de medidores de lluvia del SAIH volvieron a dar errores durante el temporal de esta semana

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:47

Las secuelas del temporal que ha azotado la Comunitat en el arranque de esta semana, en forma de nuevos fallos de los pluviómetros de la ... Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), han resquebrajado el relato de su presidente Miguel Polo sobre la vigilancia de cauces realizada por el organismo de la cuenca el día de la dana. Durante el episodio de precipitaciones que ha tenido en vilo a la región durante este lunes y martes, cerca de una quincena de medidores de lluvias volvieron a reportar errores en sus datos, al igual que sucedió el pasado 29 de octubre, desarbolando la defensa a ultranza del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) efectuada por Polo a la salida de los juzgados de Catarroja.

