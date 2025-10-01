El conseller Valderrama critica que no se sepa que hizo la CHJ en la alerta roja

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha criticado a la Confederación Hidrográfica del Júcar por ocultar información. En concreto, Valderrama ha lamentado que ... el organismo de cuenca no haya indicado cuántos agentes medioambientales estaban trabajando en la alerta roja del pasado lunes para vigilar los cauces y controlar los aforos, uno de los principales cometidos de este cuerpo.

Valderrama ha expresado su desencanto porque la CHJ «sigue sin informar de cuántos agentes medioambientales han vigilado cauces y barrancos en el último episodio de lluvias». «Por eso, todavía a estas alturas, desconocemos si han estado o no realizando ese seguimiento, cuando es una de las funciones principales que tienen asignadas en el plan especial frente al riesgo de inundaciones», ha lamentado.

El titular de Emergencias ha señalado en este sentido que el pasado lunes se requirió formalmente a las tres confederaciones hidrográficas con competencias en la Comunitat (Júcar, Segura y Ebro) que informasen sobre el número de agentes que estaban realizando esa vigilancia, las zonas en las que se encontraban y el horario.

«La falta de contestación una vez finalizado el episodio nos hace pensar que no se movilizó a ningún agente, por lo que demando que expliquen públicamente cuántos agentes medioambientales desplegaron, en qué zonas, en qué horarios y qué información recabaron y trasladaron», ha dicho.

Tal y como ha indicado, «este seguimiento es fundamental para adoptar medidas preventivas, y corresponde a los responsables de las cuencas y barrancos obtener, interpretar y trasmitir esta información especialmente durante episodios de preemergencia y emergencias».

Sin embargo, «hasta el momento no hemos recibido la información, espero y deseo que para próximos episodios de lluvias se pueda disponer de esta información», ha dicho.

Frente a esa falta de información, Valderrama exige que «nos informen», y ello «de cara a seguir coordinando el número de agentes, las zonas y los horarios».

Este periódico ha estado 48 horas intentando que la Confederación Hidrográfica del Júcar informe de qué trabajos realizaron los agentes medioambientales que dependen de ella y cuántos efectivos participaron en la emergencia del pasado lunes. Todavía no hay una respuesta clara.

El lunes desde este periódico se pusieron en contacto con la CHJ para solicitarles esta información. La respuesta de la Confederación fue el silencio. No hubo respuesta.

Este martes este diario trasladó la pregunta a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Ante la pregunta de si tenía constancia de si la Confederación había desplegado a su medio centenar de agentes el día de la alerta roja, Bernabé señaló que la CHJ informaba puntualmente. Más tarde, señaló que se había puesto en comunicación con la Confederación para que trasladaran la información.

Este periódico se puso una vez más en contacto con la Confederació. En esta ocasión sí que hubo respuesta, pero fue genérica y que revelaba muy poco: «Todos los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar desplegados sobre el territorio cumplieron con las funciones de inspección y vigilancia de cauces, así como del resto de funciones encomendadas por los responsables de las distintas áreas administrativas del Organismo, conforme a la legislación vigente».

A continuación se requirió a la Confederación que detallara cuántos efectivos se movilizaron en la jornada del lunes. A partir de ahí empieza un intercambio de comunicados que no llevan a ninguna parte. Se les preguntó cuántos agentes estuvieron en acción el día de autos. La respuesta volvió a ser concisa: «Todos los disponibles». Y nada más.

Desde el periódico se volvió a insistir en la cuestión. Por mensaje telefónico se les remitió la petición de que aclararan cuántos eran los agentes que estuvieron controlando los aforos el día de la alerta roja. No se consiguió una respuesta clara. «Si hubo alguno de baja no lo sé», fue la última contestación. Y todo quedó igual.