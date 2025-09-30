La CHJ no aclara cuántos agentes medioambientales han estado vigilando los barrancos en este episodio de lluvias

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha admitido desconocer el número de agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que ... durante las últimas horas se han dedicado a vigilar los barrancos por los que podían producirse acumulaciones de agua y que fueron determinantes en las enormes avenidas que se produjeron el 29 de octubre.

Preguntado en una entrevista en À Punt por la cifra de agentes medioambientales de la CHJ que se habían dedicado a esa labor, el conseller ha explicado que desde el Centro de Coordinación de Emergencias se solicitó información a la CHJ para saber cuántos agentes estaban vigilando y en qué zonas, porque es importante coordinarse y disponer los efectivos adecuadamente. «No me consta que hayan respondido a cuantos efectivos había», ha reconocido.

El conseller sí que ha señalado que quienes sí estaban en esa labor de vigilancia eran cuatro unidades de bomberos forestales, siete brigadas forestales, y tres dispositivos de efectivos del consorcio provincial de bomberos de Valencia, todos bajo dependencia de la administración autonómica, y que estuvieron trabajando en estos barrancos, fundamentalmente Horteta, Saleta y el Poyo.

La labor de los agentes medioambientales el pasado 29 de octubre, y en definitiva la vigilancia de los barrancos ha sido uno de los debates más destacados vinculados a la gestión del día de la riada. El control y la vigilancia de los barrancos es una competencia de la CHJ y de sus agentes medioambientales. Pese a ello, el pasado 29 de octubre la Confederación decidió retirar a este personal a las 17.00 horas, poco antes del momento álgido de la barrancada que arrasó media provincia de Valencia.

De hecho, entre las funciones de las confederaciones hidrográficas figura la de informar al Centro de Coordinación de Emergencias de los incrementos relevantes de caudales que se produzcan en los ríos y barrancos de sus respectivas cuencas.