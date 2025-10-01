El conseller de Emergencias asegura que llamó tres veces al alcalde de Cullera y le exige una rectificación Valderrama pide a Mayor «que deje de mentir o falsear la realidad» y éste asegura que las llamadas llegaron «tarde y mal»

Manuel García Cullrea Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:19

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha exigido al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, «que deje de mentir o falsear la realidad y que, por tanto, rectifique inmediatamente y de forma pública sus afirmaciones en las que asegura que en el último episodio de lluvias no recibió ninguna llamada de la Consejería de Emergencias Interior, porque eso, además de ser falso, genera polarización, crispación y confrontación, una situación que no desea en absoluto la ciudadanía».

Valderrama ha señalado que, desde su propio móvil, «realicé no solo dos, sino tres llamadas al alcalde Jordi Mayor, unas a las 20:32, otras a las 20:37 y por último a las 22:02. Ninguna de ellas fueron respondidas ni devueltas. Mayor debería centrar sus esfuerzos en atender las necesidades de sus vecinos en lugar de hacer política partidista en momentos en que toda la atención debe estar centrada en las emergencias».

El alcalde de Cullera, ha proseguido el conseller, «sabe que se ha equivocado y debe asumir, por tanto, su responsabilidad. De hecho, el propio Jordi Mayor me devolvió ayer (por este martes) la llamada para reconocer que sí que las había recibido, por lo que le agradecería, por supuesto, que esa rectificación la hiciera pública, porque los ciudadanos deben conocer siempre la verdad».

Llamadas «tarde y mal»

Por su parte, y en referencia a estas declaraciones del conseller de Emergencias, Jordi Mayor ha manifestado que este martes «cuando vi la rueda de prensa de la señora Camarero y que hacía referencia a unas llamadas en unas horas en concreto, comprobé mi teléfono y efectivamente hay un número que no tenía guardado en mi agenda que me hizo esas llamadas».

Mayor ha explicado que en seguida le llamó «y era el conseller de Emergencias, le pregunté que qué necesitaba y me dijo que simplemente me había llamado para preocuparse por la lluvia. Llamadas que, por cierto, ya habían sucedido tarde y mal, porque a esas horas ya había estado Cullera inundada. Una llamada en preemergencia hubiera sido mejor, como la que tuve de la delegada del gobierno el domingo para avisarme de lo que podía venir en el municipio de Cullera».

Por tanto, según el alcalde de Cullera, «una vez más, la Generalitat Valenciana llegaba tarde y llegaba mal. Esa tarde recibí muchísimas llamadas de muchos teléfonos que no tengo en mi agenda y muchas no las contesté porque estaba ocupado con la emergencia. Estaba con mis vecinos y con mis vecinas, ayudando, echando una mano a la Policía Local, a Protección Civil para atender la emergencia, que es donde tiene que estar un alcalde».

Según Mayor, la Generalitat Valenciana «utiliza estas llamadas como coartada, porque es tan fácil, si quieres hablar con el alcalde de Cullera y no te coge el teléfono, como llamar a la Policía Local o con el mismo número de teléfono y con el mismo teléfono mandar un WhatsApp, alcalde, le estoy llamando, por favor, respóndame y automáticamente le hubiera llamado porque no tengo ningún problema».

«No se me caen los anillos por reconocer que me llamó el señor Mompó, que me llamó la señora Beatriz Simón y cuando la Dana también reconocí que me llamó el señor Mazón cuando él quiso hacer pública también esa llamada», prosiguió Mayor.

«Por tanto, que no quieran utilizarme como coartada, que expliquen qué hacía cada uno el día de la Dana, qué es lo que no pueden explicar y que no utilicen más coartadas y que atiendan y que respondan a las preguntas que realmente importan y que quieren los valencianos y valencianas», ha finalizado.