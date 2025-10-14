Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer se protege de la lluvia en Valencia. I. Arlandis

Aemet pronostica tormentas en la Comunitat Valenciana para este miércoles y señala dónde lloverá

La dana Alice ha dejado el territorio pero los chubascos continuarán

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 17:55

Comenta

La dana Alice ha abandonado de forma definitiva la Comunitat Valenciana, pero no las lluvias. Las tormentas propias del otoño seguirán cayendo sobre distintos puntos de la región a lo largo de esta semana, según las previsiones de Aemet.

Para este miércoles, Aemet pronostica cielo con intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta, por la mañana en los litorales de Castellón, Valencia y norte de Alicante y por la tarde en el interior.

Las temperaturas no sufrirán cambios. El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, predominando por la tarde la componente este.

De cara al jueves 16 de octubre, el cielo seguirá nuboso, sin descartar chubascos por la mañana en zonas litorales y por la tarde en zonas interiores. Las temperaturas no sufrirán cambios.

Ya para el viernes 17, el cielo continuará nuboso, con probabilidad de chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta, la primera mitad del día en zonas litorales y la segunda mitad en zonas interiores. Las temperaturas mínimas bajarán en zonas de interior y sin cambios en el resto. Las máximas no sufrirán cambios.

