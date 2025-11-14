El Gobierno estudia crear un delta en la desembocadura del Poyo en la Albufera para paliar las avenidas de agua

Las actuaciones sobre el barranco del Poyo que se han planteado son numerosas. La primera y más importante es, sin duda, su desvío hacia el ... nuevo cauce del Turia. Sin embargo, muchas otras complementarias pretenden ayudar a evitar que l'Horta Sud se inunde de nuevo en caso de que el cielo vuelva a abrirse en la cabecera del barranco. En el tramo que discurre desde la V-31 hasta su desembocadura en la Albufera, el Poyo necesita una solución, pues su estrechamiento agravó la inundación en la pista de Silla y las zona industrial y comercial que descansa justo al lado. Ahora, el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) plantea crear un delta en forma de abanico para el poyo para aliviar la presión aguas arriba.

Con la llegada del 'Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat', propuesto por el MITECO, se supo que el Gobierno pretende aumentar la capacidad de desagüe del Poyo a su llegada a la Albufera. Desde el Ministerio afirman que su estrechamiento pasada la V-31 hasta su desembocadura en la laguna provocaron una mayor afección en el área comercial e industrial junto a la pista de Silla, por lo que plantearon dos medidas que pretenden cambiar esto.

La primera de ellas consistía reducir el tamaño de las motas. Las motas son los límites del barranco, esas elevaciones de tierra que marcan los laterales del conducto natural por el que debería fluir el agua. Reducir la altura de las motas, tal y como explica el Miteco en el plan, serviría para aliviar la presión en caso de grandes avenidas, de manera que desbordaría antes y permitiría que el agua se laminara en los campos de arroz en lugar de más arriba, en zona urbana.

Sin embargo, existía una segunda opción y más costosa. En este caso, lo que se plantea es retranquear los límites del barranco. O lo que es lo mismo, ensanchar el cauce. Retrasar las motas para darle más espacio al barranco y a su consecuente caudal en caso de barrancada. Esta medida, además de ser más costosa, obligaría a negociar con los arroceros a los límites del Poyo para reducir el tamaño de sus parcelas. De momento, se trata de dos proyectos en fase de estudio, por lo que no es seguro qué decisión se tomará finalmente, o si se ejecutarán ambas acciones.

Tras el periodo de alegaciones al plan presentado por el Gobierno, el MITECO ha planteado una tercera medida como novedad, la cual sería complementaria a las dos anteriores y nunca sustitutiva. Desde el Ejecutivo central plantan crear un 'delta del Poyo'. Esta acción consistiría en ensanchar la entrada del barranca a su llegada a la laguna, de forma que el agua se abriera en forma de abanico al juntarse con la lámina de agua.

Cabe destacar que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entidad dependiente del MITECO y que ha participado en la elaboración del plan de resiliencia, no ha especificado todavía cómo se llevaría a cabo esta acción. Si la idea es volver a ganar terreno a los tancats situados en los márgenes del barranco para abrir dicho delta, se volvería a plantear la situación de comprar terrenos. Sin embargo, en el margen derecho del Poyo antes de su desembocadura se encuentra el 'Tancat de la Pipa', uno de los filtros verdes del paraje y centro de estudio del parque natural. En caso de ganar espacio a partir de los campos de arroz, y no prescindir del Tancat de la Pipa, el delta debería ejecutarse a partir del margen izquierdo del barranco.