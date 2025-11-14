Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desembocadura del Poyo en la Albufera. Iván Arlandis

El Gobierno estudia crear un delta en la desembocadura del Poyo en la Albufera para paliar las avenidas de agua

El MITECO incluye esta medida dentro del Plan de resiliencia como acción complementaria a ensanchar el barranco y reducir la altura de sus motas

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Las actuaciones sobre el barranco del Poyo que se han planteado son numerosas. La primera y más importante es, sin duda, su desvío hacia el ... nuevo cauce del Turia. Sin embargo, muchas otras complementarias pretenden ayudar a evitar que l'Horta Sud se inunde de nuevo en caso de que el cielo vuelva a abrirse en la cabecera del barranco. En el tramo que discurre desde la V-31 hasta su desembocadura en la Albufera, el Poyo necesita una solución, pues su estrechamiento agravó la inundación en la pista de Silla y las zona industrial y comercial que descansa justo al lado. Ahora, el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) plantea crear un delta en forma de abanico para el poyo para aliviar la presión aguas arriba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  9. 9 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno estudia crear un delta en la desembocadura del Poyo en la Albufera para paliar las avenidas de agua

El Gobierno estudia crear un delta en la desembocadura del Poyo en la Albufera para paliar las avenidas de agua