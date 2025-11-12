Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aves en el Parque Natural de la Albufera. Jesús Signes

El Gobierno descarta dos de cada tres medidas propuestas por la Generalitat del plan para la Albufera

El MITECO ahorrará 23 millones de euros a la Comunitat por las acciones asumidas pero las rechazadas costarán 22 millones al Consell

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Después de un año desde que la barrancada arrasara media provincia de Valencia y también afectara gravemente a la Albufera, el Ministerio de Transición Ecológica ( ... MITECO) presentó por fin un plan de protección para el parque natural. Con un presupuesto de 56 millones de euros y 26 acciones a realizar sobre el terreno, hasta 12 de esas tareas se han recogido del Plan de Acción para la Albufera trabajado desde la conselleria de Medio Ambiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  3. 3 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  4. 4 Calle de la Paz, la calle que además hace ciudad
  5. 5

    La odisea de viajar de Valencia a Gandia en Cercanías
  6. 6 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez, actor de 'Los Serrano': «Esta vez no hay un hasta pronto»
  7. 7

    Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat
  8. 8

    La revolución del Centro de Arte Hortensia Herrero en la calle del Mar de Valencia
  9. 9 La OCDE confirma: este es el salario que debes cobrar para ser considerado de clase media
  10. 10

    Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno descarta dos de cada tres medidas propuestas por la Generalitat del plan para la Albufera

El Gobierno descarta dos de cada tres medidas propuestas por la Generalitat del plan para la Albufera