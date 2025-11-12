El Gobierno descarta dos de cada tres medidas propuestas por la Generalitat del plan para la Albufera

Después de un año desde que la barrancada arrasara media provincia de Valencia y también afectara gravemente a la Albufera, el Ministerio de Transición Ecológica ( ... MITECO) presentó por fin un plan de protección para el parque natural. Con un presupuesto de 56 millones de euros y 26 acciones a realizar sobre el terreno, hasta 12 de esas tareas se han recogido del Plan de Acción para la Albufera trabajado desde la conselleria de Medio Ambiente.

El documento autonómico es la hoja de ruta para recuperar el paraje de los efectos negativos de la dana. Por tanto, las medidas estudiadas son las acciones a realizar de manera 'obligada' para cumplir con lo que el paraje necesita. A este respecto, de los 46 millones presupuestados por parte de la Generalitat, un poco más de 23 millones los ha asumido el Gobierno en su plan de resiliencia. Sin embargo, los otros 22 restantes deberán correr a cargo del gobierno autonómico, pues todas estas medidas no están contempladas a nivel estatal.

Es importante destacar que desde el Gobierno se han asumido algunas de las acciones con mayor presupuesto para la Albufera. Sin embargo, otras se han limitado a estudios de campo con bajos presupuestos en lugar de tareas para pasar a la acción. Es el caso, por ejemplo, del comportamiento hidrológico del paraje. La Generalitat presenta una serie de medidas en su informe para frenar la llegada de aguas contaminadas a la laguna, así como la creación de espacios naturales que depuren el agua de las acequias.

El Gobierno ha 'comprado' ideas como la mejora de la red de la Acequia de l'Or o la restauración forestal de algunas zonas. Así, para afrontar el correcto funcionamiento hidrológico del paraje el Estado plantea un nuevo estudio de comportamiento del agua para afinar en el futuro nuevas acciones a realizar en el entorno. Minetras, la Generalitat considera que ese funcionamiento es de sobra conocido y ya plantea más acciones sobre el terreno medidas económicamente, como la restauración y creación de humedales de laminación, la creación de otros humedales 'tampón', o la mejora en la protección de los Ullals. Además, desde la Generalitat se pretende vigilar el comportamiento hidrológico con el sistema llamado 'gemelo digital', que monitoriza el comportamiento hidráulico en tiempo real.

El Gobierno destinará 56 millones de euros a la Albufera (10 millones más a los presupuestados por la Generalitat), pero no cubrirán todas las medidas estudiadas desde la conselleria de Medio Ambiente. Las partidas aún así superan la cifra estimada de la Generalitat, y esto se debe a dos motivos. El primero de ellos corresponde a aquellas medidas que incluye el Gobierno de España en el plan para la Albufera pero que su ámbito de actuación son las cuencas vertientes al parque natural. En este sentido, el Plan de Acción de la Generalitat incluye medidas a realizar dentro de los parámetros del paraje, por eso hay grandes partidas del Estado que nada tienen que ver con las medidas autonómicas.

Por otro lado, el Estado amplía algunos presupuestos de las medidas que sí ha recogido del plan autonómico en el paraje. Algunos ejemplos de ellos son los planes para el frente litoral, donde la Generalitat plantea medidas por valor de más de 2 millones de euros, mientras que el Estado asegura que para acometer estos trabajos destinará casi 9 millones de euros. Igualmente, los trabajos en la Marjal norte al respecto de la restauración ecológica del barranco del Poyo en el paraje, el Estado presupuesta acciones por valor de cinco millones de euros mientras la Generalitat estudió tareas por valor de dos millones.

Además, el Gobierno reserva hasta 10 millones de euros para ayudas directas a los agricultores del paraje, con el objetivo de modernizar sus cultivos para mejorar el impacto de su actividad sobre la laguna. A este respecto, la Generalitat ha planteado ayudas autonómicas por valor de 2 millones de euros.

En este sentido, caber recordar que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo las dos grandes tareas para proteger la laguna frente a nuevas avenidas. Un cinturón verde al norte del paraje, que sirva como ciclovía donde se desarrolle vegetación autóctona a la vez que permita la circulación sostenible de los ciudadanos para disfrutar del entorno. Para esta primera medida, el Estado se ha comprometido a pagar 5,5 millones de euros.

Por otro lado, para proteger la zona sur de la laguna el Gobierno (representado por el MITECO) destinará más de 6 millones de euros para crear una selva de vegetación que actúe como filtro natural para frenar la llegada de sedimentos a la lámina de agua. En total, más de 11 millones de euros que se ha comprometido invertir el Gobierno para rodear la laguna de un escudo que impida que toneladas de lodo y contaminantes vuelvan a comprometer su estado de salud y su fondo.

Un año después, la Generalitat deberá asumir medidas por más de 22 millones de euros que el Gobierno, por razones estudiadas desde el MITECO y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no consideraron en su plan de protección de la Albufera. Un plan, por otro lado, con un presupuesto holgadamente más bajo que otros parajes como Doñana (al que se le destinó dos planes especiales de 350 millones cada uno) o el Mar Menor (cuyo plan especial por parte del MITECO cuenta con un presupuesto de 485 millones). La Albufera, tras sufrir la mayor catástrofe natural de su historia, contará con 56 millones de euros.